Кличко объявил "облаву" на уклонистов от армии в Киеве

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В КГГА будут искать уклонистов от призыва в армию. Об этом сообщается в распоряжении мэра Киева Виталия Кличко.

Киевский городской военный комиссариат проверит состояние учета военнообязанных и призывников в департаментах экономики и финансов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной инфраструктуры и других подразделениях городской администрации.

Также военкомат будет искать уклонистов на таких крупных столичных предприятиях, как телеканалы "Интер", СТБ, ICTV, ПАО "Киевгаз", "Укрбуд", фабрика "Рошен", ЧАО "Индар", клиника "Борис", клиника "Медиком", Киевская городская клиническая больница скорой помощи, "Киевводоканал", Государственная миграционная служба, завод "Маяк", Оболонский районный суд Киева, Государственная служба статистики Украины, Национальная филармония Украины, "Укртранснафта", "Киевский витаминный завод", "Киевхлеб", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", Киевский городской клинический онкологический центр, "Укртрансгаз", 410-й завод гражданской авиации, Апелляционный суд Киева, "Нафтогаз Украины", ГАК "Автомобильные дороги Украины", медицинская сеть "Добробут".

Главы департаментов и районных администраций, а также руководители предприятий, учреждений и организаций должны организовать и обеспечить неукоснительное выполнение требований Порядка организации и ведения войскового учета призывников и военнообязанных.

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