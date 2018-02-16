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    Бедность - угроза национальной безопасности Украины

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (899)

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    Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих - включая "политический класс" Украины, считает экономист Олег Устенко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила, что "бедность вокруг нас является серьезным вызовом для нашей собственной безопасности. Борьба с ней — важнейшая задача".

    По мнению экономиста, исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, прозвучавший месседж должен заставить задуматься политический класс Украины.

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    "Экономический месседж, только что прозвучавший в выступлении г-жи министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности должен заставить задуматься очень многих — включая "политический класс" Украины — "Бедность вокруг нас является серьезным вызовом для нашей собственной безопасности. Борьба с ней — важнейшая задача". 

    Позволю себе добавить, что ни одной стране не удавалось эффективно бороться с бедностью если ее экономика росла меньше, чем 5% в год. К сожалению наш прогнозный рост в 2018 около 3% (и это если конъюнктура на мировых рынках не ухудшится)”, — написал на своей странице в Facebook Олег Устенко.

    Напомним, в 2017 году поквартальный рост экономики Украины постепенно замедлялся — с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором, с 2,1% в третьем до 1,8% четвертом квартале.  По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%.

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    Тем не менее, Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2018 год для обеспечения реализации Стратегии преодоления бедности, утвержденной правительством в марте 2016 года. Планом определены конкретные мероприятия на 2018 год, направленные на повышение действенности политики занятости, повышения денежных доходов населения, обеспечения доступа населения к социальным услугам, минимизации рисков бедности а также социального отчуждения наиболее уязвимых категорий населения.

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    В Кабмине считают, что реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению основных целевых показателей по снижению уровня бедности, а также достижению европейских стандартов жизни, созданию особых условий для устранения отчуждения отдельных групп населения.

    Украина признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg’s Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg). По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира. 

    Мюнхенская конференция по безопасности началась 16 февраля 2018 года, в Германии. Участие в конференции принимают более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.

    Скриншот с сайта Facebook

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