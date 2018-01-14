Гаврилечко: украинцы будут беднеть

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине произошло повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум повышен до 1696 гривен, а минимальная зарплата — до 3723 гривен — такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год. Дополнительно Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 523 гривны со второго квартала.

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По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, отвязка минимальной зарплаты от прожиточного минимума сделало минимальную заплату исключительно фискальным показателем, который не имеет ничего общего с социальным стандартом.

"И можно очень точно прогнозировать, что увеличение фискального показателя будет влиять на рост цен однозначно. Если увеличение социальных стандартов не всегда влекло за собой изменения в ценах, то изменение одного из фискальных показателей точно будет на это влиять", — сказал Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что когда правительство заявляет о росте социальных стандартов, оно пытается манипулировать цифрами.

"Но математика — очень точная наука. В 2018 году социальные стандарты будут повышены на 2,6%, потому что считать нужно не от декабря к декабрю (ой, у нас так все замечательно повысилось!), а в среднегодовом исчислении — сколько в каждый из месяцев составляло увеличение. Так вот, в среднем за год социальные стандарты повысятся где-то на 2,6%, потому что средний прожиточный минимум в 1800 с хвостиком введут с 1 декабря, и будет он действовать всего навсего один месяц. А все остальное время будет действовать социальный стандарт в 1700 гривен. Господа, так это не увеличение на 9%!", — подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт прогнозирует, что в текущем году рост инфляции в два раза превысит прогнозные показатели бюджета.

"Но это не самое страшное, потому что в будущем году будет еще одни момент, печальный для всех украинцев. Кроме повышения цен, это еще будет катастрофическое снижение качества продуктов. Мы в прошлом году уже умудрились на экспорт продать сливочного масла больше, чем его теоретически может произвести Украина, исходя из того объема молока, который она произвела, раза в полтора, по данным Госстата. Точно так же и по другим продуктам питания. Мы питаемся фальсификатом, в котором зачастую далеко не всегда есть те ингредиенты, которые должны быть", — предупредил эксперт.