Из Днепра. Одноклассники травлей довели до инсульта ученика-переселенца

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. У ученика пятого класса школы №52 в Днепре случился инсульт, который произошел после многократных издевательств и продолжительной травли одноклассников. Мальчик воспитывается в многодетной семье Ивановых, которая переехала в областной центр из прифронтовой зоны в Торезе, сообщает "ДнипроЧас".

По информации издания, одноклассники нецензурной бранью начали оскорблять нового ученика и его беременную мать буквально с самого начала — в ноябре 2017 года. Учительница обвинила в конфликте самого Иванова, после чего началось коллективное издевательство над школьником-переселенцем.

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По словам матери мальчика, его буквально забросали камнями. Решением администрации школы ученик был переведен в параллельный класс.

"У нас уже есть один такой, а теперь свалилось еще это недоразумение. Это надо пережить", – заявила, по данным издания, классная руководительница, когда мальчика перевели в параллельный класс.

Мать пятиклассника рассказала, что ему поставили испытательный срок и завели специальный дневник для записи замечаний. Учительница раздраженно намекала матери на "необоснованность пребывания Иванова в ее дружном классе".

Днепр Час Специальный дневник доведенного до инсульта школьника в Днепре

Днепр Час Специальный дневник доведенного до инсульта школьника в Днепре

Издание опубликовало перечень жалоб, которые дети писали на мальчика: "жевал жвачку, на уроке ходил по классу (просился в туалет), побил девочку (случайно задел мячом одноклассницу, после чего долго извинялся)". Мать мальчика пыталась решить проблему с классной руководительницей и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья.

Днепр Час Заявление об издевательствах над учеником-переселенцем

По информации издания, 31 января 2018 ученики 5 класса дружно составили петицию с целью изгнать Иванова из школы, при этом угрожая школьнику. Мальчик начал прятаться от одноклассников. При этом о том, что происходит, знал весь коллектив школы и родительский комитет.

Отмечается, что 1 февраля Иванов позвонил маме из школы и сообщил, что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Женщина позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от нее не получила. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт.

Днепр Час Заявление об издевательствах над учеником-переселенцем

После инцидента в школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали работники полиции. Администрация школы от комментариев отказалась. Сейчас проходит рассмотрение инцидента, управление образования изучает все предоставленные материалы.

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Напомним, в конце прошлого года в Полтаве разгорелся скандал из-за жестокой драки школьниц.