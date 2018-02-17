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    Землетрясение в Мексике. Почти миллион домов остались без электричества

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    Генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес сообщил, что "нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос".
    Люди выбежали на улицу после землетрясения на юге Мексики
    @CarlosOrtegaMX

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Число домов, оставшихся без электричества после землетрясения в пятницу в Мексике, составило почти один миллион, сообщил генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес.

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    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP
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    В пятницу вечером (в ночь на субботу по Киеву) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

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    "По состоянию на 19.00 (03.00 по Киеву субботы) сообщаю, что нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", – написал Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.

    Сейчас оперативные службы ведут работу по скорейшему восстановлению подачи электричества.

    Отметим, что в текущем году это уже не первое мощное землетрясение в Мексике. В то же время, по данным специалистов, в Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца прошлого года.

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