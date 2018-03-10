Декларация Румынии – четкий сигнал, что если в Украине захотят дать крымским татарам автономию, то нужно будет сразу давать ее всем, кто возмутился законом об образовании, считает политэксперт Юрий Романенко. По его мнению, Порошенко должен ветировать этот закон.
В Украине новый языковой скандал. После того как блогера Юрия Романенко выгнали из телеэфира за русский язык, в сети возникли нешуточные баталии. Одни его осудили, мол, непатриотично, а другие - поддержали, ведь Конституция гарантирует использование русского.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".