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    Юрий Романенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Юрий Романенко
    Романенко об одиночестве Порошенко в Мюнхене
    13:54 19.02.2018
    4078Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Порошенко своим "одиночеством" в Мюнхене получил впечатляющий сигнал от западной элиты, что не способен обеспечить реальный прогресс Украины, считает политэксперт Юрий Романенко.
    Юрий Романенко
    Зачем чиновники своими руками изолируют Украину?
    15:52 05.01.2018
    1367
    Украина устами своих чиновников ссорится с соседями и пока еще союзниками в Европе, но дает мощные козыри в руки противников, уверен политэксперт Юрий Романенко.
    Юрий Романенко
    Романенко: люди поверят в реформы, когда жизнь изменится
    11:34 27.12.2017
    130
    Когда у народа совсем нет доверия к элитам и государству, реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека, отмечает политэксперт Юрий Романенко.
    Юрий Романенко
    Романенко: "Киборги" отражают украинское общество с его сбитой оптикой
    16:17 14.12.2017
    2774
    Политэксперт Юрий Романенко расценивает фильм "Киборги" как шаг в сторону добротного отечественного кино. По его мнению, вреда от фильма точно не будет, поэтому это уже успех.
    Юрий Романенко
    Романенко: три слабых места президента Порошенко
    15:36 07.12.2017
    1768Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Комментируя события вокруг задержания и освобождения Саакашвили, политэксперт Юрий Романенко считает, что президент Порошенко пошел ва-банк и рискует загнать управляемую ситуацию в неуправляемую.
    Юрий Романенко
    Романенко: почему Порошенко должен ветировать закон об образовании
    17:33 21.09.2017
    876Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Декларация Румынии – четкий сигнал, что если в Украине захотят дать крымским татарам автономию, то нужно будет сразу давать ее всем, кто возмутился законом об образовании, считает политэксперт Юрий Романенко. По его мнению, Порошенко должен ветировать этот закон.
    Телеведущий Остап Дроздов и политолог Юрий Романенко
    "Единая страна" - ненужное вычеркнуть. О Дроздове и Романенко
    11:33 25.07.2017
    171775% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Сейчас многие в стране понимают, что запад есть запад, а восток есть восток и вместе им никогда не сойтись, а значит, настало золотое время на этих противоречиях поиграть.
    Юрий Романенко
    Блогер прокомментировал свой конфликт из-за украинского языка
    15:11 24.07.2017
    1171
    Известный блогер Юрий Романенко отметил, что не считает проблему русского языка и русскоязычных ключевой проблемой страны.
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Казус с Романенко. Украина погрузилась в языковые распри
    13:58 24.07.2017
    215075% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    В Украине новый языковой скандал. После того как блогера Юрия Романенко выгнали из телеэфира за русский язык, в сети возникли нешуточные баталии. Одни его осудили, мол, непатриотично, а другие - поддержали, ведь Конституция гарантирует использование русского.
    В России возбудили уголовное дело против украинского политолога
    Украинский политолог рассказал, почему в РФ возбудили против него дело 
    20:19 05.05.2015
    493
    Следственный комитет РФ подозревает Юрия Романенко в призывах к убийству российских журналистов. В качестве доказательства используется видеозапись выступления политолога в Гарварде.
    Прокуратура России
    В России возбудили уголовное дело против украинского политолога
    13:54 05.05.2015
    1913
    Следственный комитет РФ подозревает Юрия Романенко в призывах к убийству российских журналистов. В качестве доказательства используется видеозапись выступления политолога в Гарварде.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Юрий Романенко
    Романенко об одиночестве Порошенко в Мюнхене
    13:54 19.02.2018
    4078
    Порошенко своим "одиночеством" в Мюнхене получил впечатляющий сигнал от западной элиты, что не способен обеспечить реальный прогресс Украины, считает политэксперт Юрий Романенко.
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