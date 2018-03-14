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    Взаимный испуг. О встрече Порошенко с бизнесменами

    (обновлено: )135430
    Заигрывания президента Петра Порошенко с бизнесом закончились очередными обещаниями без конкретики, что дальше будет лучше, отмечает политэксперт Юрий Романенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 12 марта, президент Петр Порошенко провел в Киеве встречу с представителями бизнеса. По итогам встречи президент подписал законопроект Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, а также выступил за проведение налоговой амнистии в Украине. 

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    "Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", — сказал Порошенко. 

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    Политэксперт Юрий Романенко считает, что заигрывания Порошенко с бизнесом закончились ожидаемым петтингом без конкретики, но обещаниям, что дальше будет лучше. 

    "Спасибо хоть третью группу закрывать не будут, что было бы для власти самоубийственно", — пишет Романенко у себя в Facebook

    При этом эксперт отмечает: разочарование в Порошенко достигает таких величин, что он может упустить момент, когда еще можно будет поддерживать уверенность в его победе. 

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    "Картина выглядит так. С одной стороны, для Порошенко логично не сливать все козыри в первой половине последнего президентского года. Тем более, что их немного. С другой, разочарование в Порошенко достигает таких величин, что он может упустить момент, когда еще можно будет поддерживать уверенность, что у него есть шансы на победу и, соответственно сформировать победную коалицию", — резюмирует Романенко.

    Facebook Юрия Романенко
    Комментарий Юрия Романенко о встрече Петра Порошенко с бизнесом
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