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    Аналитика и комментарии

    Учить некому, учиться нечему. Горькие плоды украинского образования

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    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (416)

    (обновлено: )1112144
    Пока в Министерстве образования и науки придумывают эксперимент по исключению из программы десятиклассников ряда предметов, в школах не хватает учителей, а лучшие педагоги — бегут из страны.
    Сельская школа на Западе Украины. Архивное фото
    vse.rv.ua

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Новые горизонты

    Министерство образования озаботилось очередными нововведениями в украинской школе. Профильное ведомство под видом эксперимента предлагает ввести с нового учебного года в 10 классах интегрированный курс "Естественные науки". Это предполагает исключение из учебной программы школьников старших классов биологии, географии, физики, химии, экономики и астрономии как отдельных предметов. Однако с оговоркой — экспериментальные программы разработаны только для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.

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    "Курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации", — говорится на сайте МОН.  

    При этом коллегия МОН одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки". Как уточняют в министерстве, в каждой из предложенных программ изучения курса базируется на знаниях и компетентности, которые получили ученики в основной школе, и это направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, получил представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии.

    Сама же министр образования Лилия Гриневич отмечает, что курс "Естественные науки" возможен в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов.

    Пока что ведомство только приглашает школы принять участие в пилотном проекте по желанию, обратившись в местные управления образования. При этом заявленный проект уже закономерно вызвал в обществе негодование из-за возможного снижения качества уровня образования. К примеру, главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев на этом фоне отметил, что Украина стала страной нищих, малограмотных, затурканных людей.

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    "А ещё говорят, ничего не изменилось в стране. Хотя в целом это очень логично. Всё то, что происходит сегодня с Украиной, возможно лишь потому, что за 20 лет мы стали страной нищих, малограмотных, затурканных людей. Просто раньше это достигалось, скажем так, эволюционным путём. Теперь же в данном вопросе решили применить научный подход: клепать потенциальных участников майданов и идеальных гастарбайтеров уже целенаправленно", — прокомментировал образовательные новшества журналист на своей странице в Facebook.

    Старая реальность

    Заявленный Министерством образования эксперимент более чем понятен — понемногу обо всем без каких-либо глубоких знаний предмета. Однако предложение отказаться от биологии, географии, физики, химии, экономики и астрономии в угоду профильным предметам закономерно — в стране не хватает учителей начальных классов, иностранных языков и естественно-математических дисциплин. И об этом, кстати, не так давно заявляла Гриневич. 

    Герб Польши на здании посольства Республики Польша в Украине, в Киеве, 5 февраля 2018 г. В этот день в Киеве возле здания посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом изменений в закон о Институт национальной памяти.
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    "Нам кардинально не хватает учителей начальных классов, у нас есть проблема с учителями иностранных языков, естественно-математических дисциплин. И на них мы увеличиваем госзаказ, обращаясь к Минэкономики с нашими предложениями. Минэкономики координируется также с различными министерствами по различным спектром специальностей", — сообщала Гриневич в интервью "Главкому".

    Как уже подробно писало РИА Новости Украина, то, что в школах исчезли учителя физики, объясняется возникшим в стране огромным дефицитом технических кадров. И этот кризис дальше будет только усугубляться.

    "Это огромнейшая проблема, тут вопрос уже не сокральности знаний — необходимо создание приоритетов в ситуации, в которой оказалась Украина", — считает соучредитель Украинского института будущего, директор программы международной и внутренней политики Юрий Романенко.

    Особо остро дефицит кадров стоит в селах, что сказывается и на уровне образования выпускников. Также немаловажный аспект — нежелание молодых специалистов работать в школах из-за низких зарплат. Напомним, что заработная плата педагога зависит от стажа и надбавок: минималка у учителя без опыта составляет около 4300 гривен, а у учителя высшей категории — около 7400 гривен. При этом власти обещали повышение зарплат с реформой образования, что привлечет в школы молодые кадры, но пока что, как сообщало издание "Сегодня", в стране — каждый пятый учитель предпенсионного возраста. 

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    На этом фоне вполне объяснимым выглядит поиск учителями лучшей жизни за пределами не только школы, но и страны. В конце минувшего года немало шуму наделала в Украине новость о том, что "Учитель года-2016" Виолетта Македон из Закарпатья, которую награждал сам президент Петр Порошенко, уехала на заработки в Лондон и устроилась работать сиделкой. 

    Причиной переезда, по ее словам, стали "желание путешествовать, улучшить язык и дать образование сыну". При этом она обращалась к украинцам с просьбой не спекулировать на ее решении. В конце концов, за границу подалась не только она, но и многие другие ее коллеги, как с родной школы, города, так и всего Закарпатья. 

    Впрочем, на широкий резонанс переезда "лучшего педагога" Украины за границу министр образования отреагировала обещанием "выгрызать зарплату для учителей". Но не исключено, что к моменту начисления обещанных для учителей высоких зарплат, квалифицированные педагоги уже будут трудиться не на образовательном поприще.

    По данным открытых источников интернет

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