Онищенко дал больше шансов конкурентам Тимошенко и Порошенко - эксперт

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Публикация переписки беглого нардепа Александра Онищенко с окружением президента Петра Порошенко и экс-премьр-министра Юлии Тимошенко играет на руку их ближайшим конкурентам, считает политический эксперт Юрий Романенко.

Ранее СМИ обнародовали переписку, в которой Онищенко, по сути, выступает посредником в коррупционных схемах окружения Порошенко и Тимошенко. Сам нардеп назвал информацию "дешевым заказом".

"Новые откровения Онищенко в переписке, что слил (журналист Дмитрий) Гнап — хороший политтехнологический пас (лидеру "Гражданской позиции Анатолию) Гриценко и другим конкурентам Порошенко и Юли. Ведь в этой истории Юля явно показана как полноценный участник договорняков", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт обращает внимание на то, что "Онищенко дал сканы еще в 2016", когда перспективы Тимошенко были не так очевидны, "что в очередной раз показывает уровень "прозорливости" наших рулевых".

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"При этом журналисты держали сканы до сегодняшнего момента. Ядро Юли они конечно не переубедят, но колеблющихся явно толкаются в сторону альтернатив. Лично мне нравится ход президентской кампании. Впереди много сливов и много грязной правды. Нет предопределенности и это прекрасно", — резюмировал он.

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Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы президентские выборы прошли в Украине в середине апреля, то из всех опрошенных респондентов 8% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Анатолия Гриценко, 6,1% — за Олега Ляшко. Петр Порошенко — четвертый в этом рейтинге. За ним следуют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.