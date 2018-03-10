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    конференции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны. Видео
    Президент Турции пообещал маленькой девочке почетные похороны 
    17:43 27.02.2018
    1002
    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Эскорт-президент. Порошенко — галопом по европам
    18:40 19.02.2018
    2394Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Петр Порошенко поехал в столицу Баварии для того, чтобы сплотить весь мир в деле спонсирования Украины. Получилось, мягко говоря, не очень.
    Президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Мюнхенские итоги Порошенко. Время рвать флаги, время восстанавливать диалог
    15:32 19.02.2018
    2761Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Порошенко в Мюнхене призвал повсюду бороться с Россией и с ее флагами. Почин поддержали радикалы из "С-14", осквернившие "триколор" в ходе погрома в Российском центре науки и культуры в Киеве.
    Юрий Романенко
    Романенко об одиночестве Порошенко в Мюнхене
    13:54 19.02.2018
    4078Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Порошенко своим "одиночеством" в Мюнхене получил впечатляющий сигнал от западной элиты, что не способен обеспечить реальный прогресс Украины, считает политэксперт Юрий Романенко.
    Мюнхенская конференция по безопасности.
    Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности
    12:14 16.02.2018
    2015Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: украинский вопрос
    10:17 16.02.2018
    1116Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: чего ждать?
    12:35 12.02.2018
    1030
    Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
    Маурицио Марроне
    Итальянский политик: война в Донбассе – на совести Европы
    12:32 18.07.2017
    2301Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В ЕС понимают, что Союз принял не ту сторону в конфликте, что на нем лежит большая ответственность, а потому постоянно делаются попытки как можно тщательнее цензурировать сообщения об этой войне, о том, что она существует, считает политик Маурицио Марроне.
    Тбилиси
    В Тбилиси идет конференция по углублению сотрудничества Украины-Грузия-НАТО
    18:48 27.05.2017
    88
    Конференция проходит при участии первых вице-спикеров парламентов Украины и Грузии, депутатов обоих парламентов, Офиса НАТО в Грузии, представителей Минобороны, негосударственного сектора.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко откроет в Лондоне конференцию по реформам в Украине - АП
    22:42 05.03.2017
    148Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Как сообщается, в первой половине года Порошенко совершит визит в Лондон, где он откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ.
    Олег Волошин
    Мюнхенская конференция: как жить в мире после избрания Трампа - Волошин
    17:45 18.02.2017
    1633Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Политолог-международник Олег Волошин в эфире "ГС" заявил, что встреча вице-президента США Пенса и Порошенко на Мюнхенской конференции поможет прояснить позицию Штатов по Украине.
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Справка
    16:15 17.02.2017
    256Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Конференция пройдет 17-19 февраля 2017 года. Планируется, что в ее работе примут участие более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира.
    Флаг Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
    Международная конференция по ядерной безопасности открывается в Вене
    06:48 05.12.2016
    314
    На мероприятие зарегистрировались почти две тысячи человек из 130 стран-членов агентства, порядка 40 стран будут представлены на уровне профильных министров, сообщили в организации.
    Черное море
    Страны Черноморского экономического сотрудничества обсудят ресурсы Черного моря
    02:30 21.06.2016
    224
    Конференция "Черное море. Ресурсы и экология" проводится в рамках председательства России в Организации Черноморского Экономического сотрудничества в период с 1 января по 30 июня 2016 года.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции. Архивное фото
    Итог конференции в Мюнхене: отсутствие единства и критика Украины
    11:16 15.02.2016
    21871Мюнхенская конференция по безопасности
    Прошедшая 12-14 февраля Мюнхенская конференция по безопасности проиллюстрировала отсутствие единства участников по ключевым угрозам - войне в Сирии, европейскому миграционному кризису, возрастающей нестабильности в мире.
    Дмитрий Медведев
    Медведев не жалеет, что не увидел Порошенко в Мюнхене
    21:06 14.02.2016
    920Мюнхенская конференция по безопасности
    Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо предпринять все для исполнения Минских соглашений. По его словам, это в интересах государства Украина.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности завершилась
    15:10 14.02.2016
    414Мюнхенская конференция по безопасности
    Как заявил глава конференции Вольфганг Ишингер в заключительном слове, он ожидает, что послание, переданное из Мюнхена, не приведет к дальнейшему нагнетанию ситуации в мире.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Порошенко обсудил с Шефчовичем и Ханом сотрудничество в сфере энергоснабжения
    23:34 13.02.2016
    239Мюнхенская конференция по безопасности
    По информации пресс-службы президента, стороны обсудили поддержку процесса реформ в Украине со стороны ЕС, предоставления украинцам безвизового режима и продолжение активного сотрудничества по энергоснабжению.
    Отвечая на вопрос об объятиях с Герман, Тимошенко заговорила о милосердии. Видео
    Отвечая на вопрос о встрече с Герман, Тимошенко заговорила о милосердии 
    04:52 13.02.2016
    825
    Выступая на объединительной конференции "Батькивщины" и "Антикоррупционного движения", Юлия Тимошенко попыталась ответить на вопрос о получивших широкий резонанс фотографиях, на которых Тимошенко обнимается с бывшим нардепом от Партии регионов Анной Герман.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция: дебаты первых лиц на фоне "нормандской" встречи 
    02:15 13.02.2016
    421Мюнхенская конференция по безопасности
    Второй, основной день 52-й Мюнхенской конференции по безопасности начинается в баварской столице, запланирован ряд выступлений и двухсторонних встреч самых именитых участников встречи - глав государств и правительств и министров иностранных дел.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Юрий Романенко
    Романенко об одиночестве Порошенко в Мюнхене
    13:54 19.02.2018
    4078
    Порошенко своим "одиночеством" в Мюнхене получил впечатляющий сигнал от западной элиты, что не способен обеспечить реальный прогресс Украины, считает политэксперт Юрий Романенко.
    Президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Мюнхенские итоги Порошенко. Время рвать флаги, время восстанавливать диалог
    15:32 19.02.2018
    2761
    Порошенко в Мюнхене призвал повсюду бороться с Россией и с ее флагами. Почин поддержали радикалы из "С-14", осквернившие "триколор" в ходе погрома в Российском центре науки и культуры в Киеве.
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Эскорт-президент. Порошенко — галопом по европам
    18:40 19.02.2018
    2394
    Петр Порошенко поехал в столицу Баварии для того, чтобы сплотить весь мир в деле спонсирования Украины. Получилось, мягко говоря, не очень.
    Мюнхенская конференция по безопасности.
    Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности
    12:14 16.02.2018
    2015
    В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: украинский вопрос
    10:17 16.02.2018
    1116
    В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: чего ждать?
    12:35 12.02.2018
    1030
    Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
    Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны. Видео
    Президент Турции пообещал маленькой девочке почетные похороны 
    17:43 27.02.2018
    1002
    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
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