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В ЕС понимают, что Союз принял не ту сторону в конфликте, что на нем лежит большая ответственность, а потому постоянно делаются попытки как можно тщательнее цензурировать сообщения об этой войне, о том, что она существует, считает политик Маурицио Марроне.