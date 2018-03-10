Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
В ЕС понимают, что Союз принял не ту сторону в конфликте, что на нем лежит большая ответственность, а потому постоянно делаются попытки как можно тщательнее цензурировать сообщения об этой войне, о том, что она существует, считает политик Маурицио Марроне.
Прошедшая 12-14 февраля Мюнхенская конференция по безопасности проиллюстрировала отсутствие единства участников по ключевым угрозам - войне в Сирии, европейскому миграционному кризису, возрастающей нестабильности в мире.
По информации пресс-службы президента, стороны обсудили поддержку процесса реформ в Украине со стороны ЕС, предоставления украинцам безвизового режима и продолжение активного сотрудничества по энергоснабжению.
Выступая на объединительной конференции "Батькивщины" и "Антикоррупционного движения", Юлия Тимошенко попыталась ответить на вопрос о получивших широкий резонанс фотографиях, на которых Тимошенко обнимается с бывшим нардепом от Партии регионов Анной Герман.
Второй, основной день 52-й Мюнхенской конференции по безопасности начинается в баварской столице, запланирован ряд выступлений и двухсторонних встреч самых именитых участников встречи - глав государств и правительств и министров иностранных дел.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
Второй, основной день 52-й Мюнхенской конференции по безопасности начинается в баварской столице, запланирован ряд выступлений и двухсторонних встреч самых именитых участников встречи - глав государств и правительств и министров иностранных дел.
Большинством голосов на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве было принято решение об избрании Кличко председателем Ассоциации городов Украины.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
Выступая на объединительной конференции "Батькивщины" и "Антикоррупционного движения", Юлия Тимошенко попыталась ответить на вопрос о получивших широкий резонанс фотографиях, на которых Тимошенко обнимается с бывшим нардепом от Партии регионов Анной Герман.
На пресс-подходе по итогам переговоров на полях Климатической конференции ООН президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила данные, подтверждающие, что нефть в промышленных масштабах продолжает поступать в Турцию с территории, подконтрольной террористам.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.