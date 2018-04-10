Романенко: с Порошенко как на "Титанике", пока пьем шампанское

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко, поздравляя украинцев с Пасхой, заявил, что "самые тяжелые испытания уже позади".

"Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. Нынешняя Пасха – это особый день, потому что вместе с ним приходит понемногу и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", — подчеркнул Порошенко.

Это утверждение главы государства противоречит его недавнему заявлению об угрозе с Востока, считает основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.

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"Сложно понять, чем руководствуется президент, когда утром делает заявление о том, что кровожадный Путин собирает силы для нападения, а вечером убеждает народ, что трудности позади. Крайне сложно понять, как страна предельно зависящая от внешних рынков, внешних акторов, сидящая на кредитной игле, теряющая ежегодно сотни тысяч человек самой продуктивной рабочей силы из-за миграции, а ещё сотни тысяч из-за высокой смертности, обладающая тотально коррумпированными государственными институтами, неспособными ни осознать угрозы, ни мобилизировать для их преодоления достаточный объём ресурсов и социальной энергии, может убаюкивать себя мантрами о том, что все хорошо на фоне самого мощнейшего слома в истории человеческой цивилизации, когда технологические инновации перемалывают старый уклад, сея по всему миру хаос", — выразил мнение Романенко на своей странице в Facebook.

Facebook Юрия Романенко Политический эксперт Юрий Романенко

Политэксперт подчеркнул, что Порошенко пытается "убаюкивать" подобными заявлениями о пройденных испытаниях крайне дезорганизованное население.

"Трудно осознать, как президент такой страны на фоне углубляющихся торговых войн, внутренней нестабильности макрегионов, вооружённых конфликтов (в одном из них мы принимаем прямое участие), как такой президент может убаюкивать баснями о "все хорошо" дезорганизованное население", — акцентировал эксперт.

При этом Романенко сравнил президента с капитаном "Титаника", который бы в момент крушения отказался от призыва от эвакуации пассажиров.

"Это все равно, что капитан "Титаника" вместо организации эвакуации всех призывал пить шампанское и ничего не замечать. Это грандиозный, хотя и стоит признать, местами крайне веселый, пример коллективного самоубийства", — подытожил Романенко.