Романенко: что реально страшно в деле Савченко

РИА Новости Украина

Генпрокуратура Украины внесла в Раду представление о привлечении народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". Выступая в парламенте, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично готовила террористический акт прямо в сессионном зале Рады.

До и после допроса в СБУ по делу Рубана Савченко дважды пообщалась с представителями СМИ. Вечером она выступила в эфире украинского телеканала NewsOne, комментируя обвинения в свой адрес.

Савченко назвала обвинения фантазиями. По ее мнению у генпрокурора Украины "поехала крыша".

По мнению политэксперта Юрия Романенко, самое страшное во всем происходящем вокруг Савченко — то, что политический класс не воспринимает это как страшное.

"Все ржут, прикалываются, потому что "пленки Курченко", "танковые колонны русских у границы" стали обыденной частью политического дискурса настолько, что очередные приключения Савченко восприниматься просто как новая серия в нескончаемой украинской "Санта-Барбаре". Элиты и общество как то утвердились в мысли, что все как-то рассасывается само собой. И ничего не последует. При этом упускается из виду внешний контекст. А он грозный", — пишет Романенко у себя в Facebook.

При этом в Украине недооценивают характер конфликта между Британией и Россией по отравительному делу. Ведь по сути произошла атака химическим оружием на территории одной из базовых стран ядра, добавляет эксперт.

"Страны с богатой политической культурой, с мощнейшими союзниками. Характер вызова заставляет британские элиты реагировать жестко и поднимать ставки, что мотивирует Путина тоже поднимать ставки в условиях, когда Россия уже вовлечена в военные конфликты, затрагивающие интересы США и Европы. Тут попахивает Сараево, ребята, потому что в любой момент ситуация может выйти из —под контроля, как, например, в Сирии, где русские сказали, что помогут Асаду додавить Восточную Гуту, а Трамп пригрозил ударами по Асаду. И вот на этом мрачненьком фоне какую картину видит западный политик или обыватель?", — задается вопросом Романенко.

Смотрите также: "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

Глава Генпрокуратуры с трибуны парламента обвиняет Героя Украины, награжденного президентом Украины лично, которого вся страна скопом вызволяла из лап Путина в том, что она планировала взорвать купол Рады и потом лично из автомата добивать оставшихся в живых депутатов, продолжает политэксперт.

"Как реагирует парламент? Может быть экстренно лишает Савченко неприкосновенности и правоохранительные органы ее принимают в Лукьяновку? Нет! Более того, ее якобы даже потом задерживают с пистолетом и гранатами в Раде, а потом отпускают. И что? Она идет на телеканал, где на всю страну рассказывает, какие сволочи правят страной, а она хочет освободить народ от ярма и поддерживает радикальные методы", — с удивлением отмечает Романенко.

По его словам, "и тут же "эти сволочи" в той же студии отгавкиваются в ответ и вся ситуация принимает вид абсурдного бурлеска от которого у внешнего наблюдателя едет крыша"".

"И вот этот важный для нас наблюдатель к которому мы регулярно обращаемся за помощью задается вопросом: "Ребята, а вы вообще серьезны? Вы вообще осознаете насколько мрачны ваши перспективы в контексте разворачивающегося глобального противостояния? В ответ слышны всхлипы истерического хохота. Вот что реально страшно", — резюмирует Романенко.

Скриншот с сайта Facebook