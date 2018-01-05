Зачем чиновники своими руками изолируют Украину?

РИА Новости Украина

В 2014-2015 годах Украина планировала подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Об этом в эфире телеканала Zik заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — отметил он.

По мнению замминистра, эта газовая магистраль – один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. Грымчак добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины" (видимо, имеется в виду "Северный поток – 2").

Заявление Грымчака на своей странице в Facebook проанализировал политический эксперт Юрий Романенко.

"Скажите, зачем Гримчак делает заявления, что наше государство задумывалось о взрыве ГТС в 2014-2015 год? Зачем доказывать Европе, что пусть через Украину чреват рисками в тот момент, когда наши союзники в ЕС пытаются сорвать строительство "Северного потока-2". Неужели очевидно, что это мощный козырь в руки тех политиков и бизнеса в Германии, которые толкают проект СП-2?", – задается вопросами политолог.

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Он напомнил также еще об одном заявлении властей: "или (глава МИД – Ред.) Климкин, делает заявление, что Украина спасает польскую экономику и никаких беженцев нет".

"Зачем это? Ну махлюют поляки в борьбе с Еврокомиссией и Брюсселем, мы все это понимаем, ну почему им бы не помочь, просто деликатно промолчав, а по ходу еще позвонив своему коллеге в МИД Польши и сказав: вы там говорите, все что считаете нужным, а нам за это осадите своих кресовяков, чтобы меньше гавкали. Какую задачу мы решаем для себя, когда макаем поляков, чтобы они по ходу дальше получали новые подачи из Брюсселя?", – пишет Романенко.

Может быть, предполагает он, Климкин хочет, чтобы Польша приняла по квотам 200 тыс сирийцев и они заняли те рабочие места, которые занимают нынче спасители из Украины?

"А где будут работать спасители? Неужели в Немирове на Фуджейре за 7000 гривен? Хотя, наверное, правительство просто даст субсидию на ЖКХ за героическое спасение Польши. Как говорит мне Аэлита: Папа, объясни мне, пожалуйста, значение слова fuck", — подытожил эксперт.