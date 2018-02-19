Мюнхенские итоги Порошенко. Время рвать флаги, время восстанавливать диалог

Павел Рудяков, эксперт

"Российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", – патетически произнес Петр Порошенко с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, убеждая Запад не "дружить" с Москвой. Эти и другие его слова оказались обращенными в пустоту и в прямом, имея в виду пустой зал, в котором выступал президент, и в переносном смысле, принимая во внимание смягчение позиции Европы в отношении России. "Наказ" гостя из Киева не ослаблять давления на Москву до победы над ней явно резанул европейцам слух. В отличие от Соединенных Штатов, многие на "старом" континенте не мечтают о победе над Россией. Европа готова вести с Россией уважительный диалог, сотрудничать с ней.

Фото facebook.com/voytsitska Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции

Слова министра иностранных дел ФРГ Зигмара, сказанные на полях Конференции на следующий день после выступления там Порошенко, показали, сколь далеко разошлись пути немецкой и украинской дипломатии в понимании того, как смотреть на Россию, как строить общение с ней. "Правительство Германии намерено вновь улучшить отношения Евросоюза с Россией, – заявил министр. – Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия – наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения". Ряд немецких медиа назвал выступление Габриэля "программным".

Президент Украины одно за другим бросал в зал: "Нет, нет и нет!", – отрицая целесообразность действий, направленных на "прощение" России. "Нет" – умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. "Нет" – "Северному потоку", не имеющему ничего общего с экономическими интересами". И целая куча других "нет". После Мальдив у Петра Алексеевича вошло в моду поучать западных партнеров, не устоял он от соблазна выступить в роли ментора европейского масштаба и в этот раз. Министр Германии исходил из прямо противоположной логики, призывая, несмотря на различия, разногласия, противоречия, использовать потенциал и возможности для взаимодействия, искать и находить новые форматы переговоров с Москвой, использовать эти и другие форматы для решения общих задач и достижения общих целей.

president.gov.ua Петр Порошенко в Мюнхене

Идеи Габриэля вступают в противоречие с подходами Берлина, на что он сам обратил внимание прессы и публики. Отметив, что официальная позиция предполагает снятие ограничительных мер с России только после стопроцентного выполнения ею "Минских соглашений", он подчеркнул, что, по его мнению, "это – не очень реалистичная позиция". Из контекста было понятно, что министр уверен, что она должна и будет изменена.

Еще большее противоречие наблюдается между настроем на диалог и компромисс с Россией немецкого министра и явным желанием усиливать жесткость в отношении Москвы, демонстрируемое на всех уровнях США. Одним из наиболее ожидаемых и резонансных стало выступление в Мюнхене советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. В этом году он оказался самым высокопоставленным представителем Вашингтона, выступившим публично (министр обороны Джеймс Мэттис в Мюнхене присутствовал, но в открытых дискуссиях участия не принимал). Думаю, не ошибусь, если предположу, что Порошенко слушал Макмастера с чувством глубокого удовлетворения. Советник Дональда Трампа, хоть и не назвал Россию прямо, но отнес ее к "ревизионистским державам, бросающим вызов стабильности послевоенного миропорядка". Его слова о необходимости укрепления единства Запада, увеличения расходов на оборону, усиления давления на такие страны, как Иран, Сирия, Северная Корея и "их спонсоров", прозвучали как прямой намек на Россию и Китай, как предупреждение им. В отличие от нашего президента, многих представителей Европы выступление гостя из-за океана не порадовало. Судя по всему, глава Конференции Вольфганг Ишингер и его коллеги, полагая, что курс на противостояние между США и Россией достиг угрожающего уровня, стремились максимально использовать площадку Мюнхена для сближения позиций, которое дало бы шанс остановить процесс эскалации и, таким образом, открыть дорогу для "отхода от края пропасти".

Название аналитического доклада о положении дел в мире в сфере безопасности, подготовленного к Мюнхенской конференции этого года: "На край пропасти – и обратно?", – не требует комментариев, оно говорит само за себя. Эскалация глобальной напряженности обострилась едва ли не до последнего предела, зайдя, по мнению многих наблюдателей, так далеко, как не заходила еще никогда прежде. "Край пропасти" – отнюдь не метафора, а объективная констатация положения дел, пусть в форме словесного образа. Киев, не обращая внимания на то, что под ногами пропасть, продолжает балансировать на ее краю, изо всех сил упрашивая составить нам компанию в этом предсмертном танце Европу. Она же в это время думает о том, как начинать торить путь "обратно", предлагая Киеву присоединиться к ней.

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Среди прочих угроз, исходящих от России, Порошенко вспомнил о "гибридной войне". По его мнению, Москва ведет ее против Украины уже сто лет (!), а теперь, вот, ополчилась "гибридно" против Запада. В числе тех, кто является "актерами" Кремля, президент назвал радикалов. "Возьмите маргинальные ультраправые и ультралевые партии, которые много лет поддерживала Россия", – сказал он, имея в виду политические движения и группировки радикального толка, существующие в Европе. На следующий день "маргинальные ультраправые" отличились… в Киеве, совершив грубую провокацию против Российского центра науки и культуры. Если следовать логике Порошенко, киевские коллеги европейских "маргиналов" должны были бы служить Москве. И служа, топтать и сжигать флаг России в РЦНК, расписывать стены одного из залов провокационными лозунгами и прочее, и прочее. И все это – сразу после телефонного звонка Петра Алексеевича в Кремль. Не слишком ли много нестыковок и противоречий даже для нас, привыкших к тому, что у власти концы с концами сходятся исключительно в ее собственном представлении и в интерпретациях ее технологов?

twitter.com/STsegolko Петр Порошенко на Мюнхенской конференции

Итак, что мы имеем с гуся, то есть, из президентского "дуплета" в виде участия в крупнейших международных форумах в Давосе и Мюнхене? Увы, не так много, как бы того хотелось и требовалось. В Давосе Порошенко, забыв о библейской истине: "Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится", – всячески превозносил себя и свои успехи, напирая на то, что он за три года, якобы, сделал для "реформирования" Украины больше, чем было сделано за все годы до него. Вне соотнесения его слов с реальным положением дел в стране и во власти, получалось красиво. При таком соотнесении красота развеивалась, как дым. О новой повестке дня для Европы, по поводу которой организаторы Всемирного экономического форума, собственно говоря, и предложили президенту высказаться, он даже не удосужился задуматься, сведя дело к брани в адрес России да призывам к созданию "новой антироссийской коалиции". В Мюнхене ни о чем новом гостя из Киева не спрашивали, его мнением никто не интересовался. К новизне же, предлагаемой другими, например, Берлином, он был не готов.

Порошенко, тем не менее, остался доволен и Мюнхеном, и собой. На "Украинском ланче" он излучал оптимизм, уверяя присутствующих, что почувствовал "единство его страны и Запада". Положа руку на сердце, придется признать, что такая уверенность – плод восприятия самого Петра Алексеевича, не более того. Организованный Виктором Пинчуком "ланч", хоть и состоялся в дни работы Конференции, проводился не в ее рамках, а только "в сотрудничестве" с ней. К тому же, не в том же здании, в котором проходило все мероприятие. Эта, казалось бы, незначительная деталь служит формальным показателем того, что в вопросе "единства" не все так просто и радужно. Если говорить о нем, то вернее было бы сказать, что в Мюнхене проявилось единство Украины и Запада, переставшего быть единым.

Мюнхенская конференция подтвердила тенденцию к превращению "треугольника" Запад – Россия – Украина в "квадрат" за счет разделения евроатлантического Запада на двух самостоятельных субъектов: Америку и Европу. Сблизить позиции всех участников, увы, не удалось. Сближение, если наметилось, то между Европой и Россией. Украина теснее сомкнулась с Америкой, предпочтя "не заметить", что это удаляет ее от Европы. И – увы, увы, увы! – ни на йоту не приближает к миру.