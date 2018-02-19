В АП назвали "довольно успешными" встречи Порошенко в Мюнхене

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встречи президента Петра Порошенко в рамках конференции в Мюнхене на прошлой неделе были успешными и в скором времени принесут свои плоды.

"Важно, что наша украинская тема была вписана в глобальный международный контекст. И президент использовал не только трибуну выступления, но и площадку для проведения ряда важных двусторонних встреч, в частности, с генеральным секретарем ООН, генеральным секретарем НАТО, американской стороной", — цитирует Елисеева украинское бюро "Радио Свобода".

По его словам, эти встречи были "достаточно успешными". "Я думаю, что в ближайшие дни, недели мы увидим, что те сигналы, которые Украина передала во время мероприятий, встреч будут постепенно давать результаты", — добавил Елисеев.

Порошенко принял участие в международной конференции по вопросам безопасности, которая состоялась 16-18 февраля в Мюнхене. В рамках конференции он провел встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.