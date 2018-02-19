Мюнхенская конференция: лидеры разошлись по сути

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РИА Новости Украина — Мюнхен

Мюнхенская конференция по безопасности ненадолго сблизила Россию и США, правда, только в программе мероприятий: Сергей Лавров и Герберт Макмастер выступали в субботу один за другим. Но, несмотря на такое соседство, представители двух стран резко разошлись по сути выступлений: если в речи главы МИД РФ звучали призывы к сотрудничеству и партнерству, то помощник Дональда Трампа по госбезопасности предложил сражаться и жестко наказывать "нарушителей мирового порядка", к которым он традиционно отнес КНДР, Иран и президента Сирии Башара Асада.

Сергей Лавров назвал заявления о российской угрозе странам Европы иррациональным мифом, по его словам, подобные страхи свидетельствуют о нехватке здравого смысла и понимания России.

"За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти золотую середину в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о подмастерье, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о всемогущей российской угрозе, следы которой пытаются найти повсюду: от Brexit до каталонского референдума", — заявил Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

"Оба стереотипа глубоко ошибочны и свидетельствуют лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны", — подчеркнул глава МИД РФ.

Он в очередной раз отверг все обвинения РФ во вмешательстве в выборы президента США, назвав их "трепотней".

"Публиковать можно все что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления… Поэтому пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение", — заявил Лавров.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Страны Европы, по словам российского министра, должны самостоятельно определять, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи, "например, как обеспечивать свои потребности в энергоносителях — с прагматичных, коммерческих позиций или под влиянием политико-идеологических соображений".

"Россия своих подходов к сотрудничеству с Европейским союзом не меняла. Хотели бы видеть его сплоченным, опирающимся на коренные интересы стран-членов", — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что "в интересах России иметь своим соседом крепкий, предсказуемый Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью".

Лавров также подчеркнул, что Россия призывает ЕС "не плыть против течения истории" и начать сотрудничество по обновлению системы международных отношений.

"Пора перестать пытаться плыть против течения истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН", — сказал он, добавив, что условием такой работы должно стать "равноправное, взаимоуважительное, основанное на балансе интересов партнерство с ЕС в целях поиска эффективных ответов на вызовы сегодняшнего дня".

Аналогичные принципы, по словам российского министра, действуют и в вопросе о выстраивании отношений с США и всеми другими странами. В частности, Лавров напомнил, что председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее высказался в пользу повышения внешнеполитического профиля ЕС.

"Считаем, в частности, востребованной его идею о взаимодействии ЕС, России, США и Китая в поддержку создания на Ближнем Востоке архитектуры безопасности. Аналогичный подход вполне применим и к Персидскому заливу", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что ЕС понимает опасность линии Киева, который саботирует выполнение минских соглашений и говорит о возможности военного сценария в Донбассе.

"Россия как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса. Правовые рамки готовы — это минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять", — сказал глава российского МИД.

"Однако пока соответствующие усилия в контактной группе и в "нормандском формате" откровенно саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии. Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота", — отметил Лавров.

В своей речи помощник президента США Герберт Макмастер указал на три приоритетных направления для его страны. Речь шла об обеспечении нераспространения оружия массового поражения, "реализации мер устрашения в случае его использования", а также о победе над терроризмом и укреплении "основ мира и безопасности".

Рассуждая на тему нераспространения, он привел в пример ситуацию в Сирии, в отношении которой доклады и фотографии… четко указывают, что использование химического оружия режимом Башара Асада продолжает осуществляться". Также он упомянул о КНДР, где "нужно оказать давление на режим (лидера КНДР) Ким Чен Ына всеми возможными средствами", чтобы "эта жестокая диктатура не смогла бы угрожать миру самым разрушительным оружием".

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад ранее категорически отверг наличие у правительственных сил какого-либо оружия массового поражения, в том числе химического. Он отметил, что Дамаск считает применение химоружия при любых обстоятельствах и в любом месте неприемлемым.

Макмастер заявил, что США хотели бы запустить диалог по кибербезопасности с РФ.

"Мы бы хотели иметь кибердиалог, если Россия искренне настроена на прекращение сложной формы шпионажа, которую можно назвать современной формой маскировки, использующей современные технологии", - сказал Макмастер, добавив, что думает, что "этот день придет".

Также в Вашингтоне указывают на "возможность действительно серьезного обсуждения последствий нарушений договора РСМД и нестабильности, которая создается не только в Европе, но и во всем мире". Макмастер подчеркнул, что США "не допустят, чтобы Россия держала в заложниках целые страны".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД.

Практически все темы, поднятые в речах Лаврова и Макмастера, были подняты в рамках мероприятия, организованного немецким бизнесом. Восточный комитет немецкой экономики организовал традиционный завтрак для российских и германских предпринимателей с участием глав МИД обеих стран — Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля, который является исполняющим обязанности министра иностранных дел вплоть до создания нового кабмина ФРГ.

"Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — заявил Габриэль, выступая на мероприятии. Он подчеркнул, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".

По словам главы германского МИД, в Европе воспринимают новые американские санкции "более чем неоднозначно", так как они имеют экстерриториальное применение. Он подчеркнул, что решить такие глобальные вопросы, как нераспространение и корейский кризис, "невозможно без сотрудничества с РФ".

Комментируя украинское урегулирование, Габриэль повторил свое предложение о поэтапном снятии санкций с России по мере выполнения минских соглашений. Кроме того, он заявил, что Германия могла бы оказать инвестиционную поддержку Донбассу в том случае, если будет установлено устойчивое перемирие и произведен отвод тяжелого вооружения.

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Касаясь темы строительства газопровода "Северный поток"-2, Габриэль подчеркнул, что Россия "соблюдает правила игра", выполняя все требования, предъявляемые к проекту и в офшорной зоне, и германским регулятором. Он назвал "подрывающим доверие к Европе" стремление распространить дополнительные требования со стороны ЕС к данному проекту. Габриэль подчеркнул, что "не дело политиков говорить бизнесменам, где им покупать газ", добавив, что в Берлине стремятся к диверсификации источников энергоресурсов и хотели бы гарантировать транзит газа через Украину.