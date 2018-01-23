Полторак о законе по нацбезопасности: "необратимый путь по вступлению в НАТО"

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что в законопроекте о национальной безопасности учтены все предложения оборонного ведомства.

По его словам, принятие закона будет свидетельствовать о "необратимом пути по вступлению Украины в Европейский Союз и НАТО".

Во вторник состоялось заседание комитета реформ министерства обороны и вооруженных сил Украины, во время которого Полторак напомнил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) обсуждался законопроект "О национальной безопасности Украины".

"В законопроекте учтены все предложения министерства обороны… Принятие закона — однозначное свидетельство о "необратимом пути по вступлению Украины в ЕС и НАТО", — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

Он также сообщил, что закон регулирует основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны с учетом членства в ЕС и НАТО, механизмы совершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны.

Члены СНБО на заседании 17 января обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект для реформирования сектора нацбезопасности ставит перед собой задачу обеспечить членство Украины в Евросоюзе и НАТО.