Обыски в "Укрправде": когда информация становится гостайной

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Служба безопасности пришла в редакцию издания "Украинская правда". Как написала на своей странице в Facebook главный редактор издания Севгиль Мусаева, следственные действия были связаны с "разглашением гостайны".

На сайте издания говорится, что следователь вручил главному редактору "Украинской правды" письмо, в котором СБУ требует временно снять с сайта материал "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", опубликованный 24 января.

Как утверждают в СБУ, статья содержит "отдельные сведения о проекте Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года".

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Очередной обыск СБУ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви там помітили якусь держтаємницю?

— Тут взагалі правовий нонсенс. Тому що насправді мені важко уявити, щоб пред'являли звинувачення у порушенні держтаємниці до неносіїв держтаємниці, бо насправді в УП є троє журналістів або інтернет-ресурс, який точно не є носієм. Він не підписував ніяких документів про нерозголошення держтаємниці. В даному випадку ми маємо справу з традиційним журналістським розслідуванням. Щодо самої суті того матеріалу, це фактично інформація журналістського розслідування, зі своїми висновками, дописами, аналізом якоїсь інформації. Більше того, з точки зору розголошення інформаційних методів, розголошення інформаційних каналів, подібна увага СБУ настільки недоречна, що вона сама підтверджує доцільність чи правомірність таких запитань, які задають журналісти в цій публікації. Тому мені важко коментувати з точки зору мотивів, для чого це було зроблено.

Для чого потрібні такі претензії до УП?

— Насправді, тут ніяких серйозних конспірологічних теорій вибудовувати не варто. Ми стикаємося зі стандартним для України, на жаль, синдромом непрофесійного виконавця. Тобто комусь там було поставлено завдання, що потрібно певним чином провести якісь дії, з тим щоб зняти суспільну напругу і звинувачення з "Укроборонпрому" за якісь там моменти, які можуть звинувачуватися в корупційній підставі, і вони проводять такі дії. Непрофесійно, безглуздо, абсолютно безпідставно, навпаки, зосереджуючи суспільну увагу на цих проблемах.

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Це якось збільшить рівень самоцензури серед журналістів?

— Як доводить практика, то подібні дії навпаки лише стимулюють журналістів до активізації в цьому напрямку роботи, тому що така професійна та суспільна увага навпаки викликає довіру до цих ЗМІ, підвищує їхній рейтинг і читацьку аудиторію.

Чи повинен журналіст на вимогу спецслужб розкривати свої джерела і звідки ця інформація отримана?

— Відповідно до закону про журналістську діяльність, журналіст не повинен розкривати свої джерела інформації.

Чи можуть представники спецслужб вимагати цього від журналістів попри норми законодавства?

— Вимагати що завгодно можуть, навіть у Папи Римського перейти у православ'я, але питання в тому, як будуть діяти журналісти. Я думаю, що насправді практика поведінки журналістів УП підтвердить той факт, що вони матеріал не зняли і діяти всупереч законодавству не збираються.

Чи є якась низка правил, яких мають дотримуватися журналісти при підготовці матеріалів, якщо мова йде про оборонний сектор, про армійські питання?

— Є правила поведінки журналістів в зоні проведення АТО. Вони були сформовані, дуже добре були розповсюджені серед журналістів. Вони слідкували за їхнім дотриманням і виконанням. Такі правила існують. Що стосується матеріалів формату розслідування, тут на щастя, або на жаль, окрім самоцензури і принципів громадянської свідомості самих журналістів, інших методів впливу немає. Тому що журналіст має сам для себе визначити, яку позицію він займає. Багато є, з власного досвіду роботи як політичного експерта, як волонтера, я скажу вам, що справді, під час роботи над такими матеріалами виникає кілька питань самоцензури. Я наприклад розумію, що оприлюднити таку інформацію може зашкодити обороноздатності країни. І я вже сам для себе приймаю рішення: чи розголошую я цю інформацію, чи ні. Журналіст має визначитися, чи він насамперед ставить перед собою якісь громадянські впорядкування, свої мотиви чи мотиви журналістської діяльності. Так, це насправді формат самоцензури, але не якимось правовим врегульованим моментом.

Напомним, в последнее время обыски СБУ в СМИ участились. За полгода сотрудники ведомства побывали в офисах газеты "Вести", интернет-издания "Страна.ua" и "Украинской правды". Эксперты сходятся во мнении, что обыски в редакциях — ничто иное, как давление и цензура. В частности, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире "ГС", что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.