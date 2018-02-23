Порошенко подал в Раду законопроект о нацбезопасности

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду и определил как безотлагательный законопроект о нацбезопасности. Об этом сказала представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко во время брифинга в Киеве.

"Президентом подан и признан как безотлагательный законопроект о нацбезопасности и обороне… Основные постулаты, заложенные в этот законопроект — будет четко определено, какие службы и институции будут входить в нацбезопасность и оборону, обеспечивать этот момент — СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, войска спецназначения и так далее", — сказала Луценко.

Она добавила, что в законопроекте также будет определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО, "то есть это основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина в ближайшее время для того, чтобы двигаться и интегрироваться в этот союз" безопасности.

Ранее Порошенко подписал секретное решение СНБО.