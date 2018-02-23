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    Порошенко подал в Раду законопроект о нацбезопасности

    (обновлено: )8101
    Как отмечается, основные постулаты, заложенные в законопроект - четко определить, какие службы и институции будут входить в нацбезопасность и оборону.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду и определил как безотлагательный законопроект о нацбезопасности. Об этом сказала представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко во время брифинга в Киеве.

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    "Президентом подан и признан как безотлагательный законопроект о нацбезопасности и обороне… Основные постулаты, заложенные в этот законопроект — будет четко определено, какие службы и институции будут входить в нацбезопасность и оборону, обеспечивать этот момент — СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, войска спецназначения и так далее", — сказала Луценко.

    Она добавила, что в законопроекте также будет определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО, "то есть это основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина в ближайшее время для того, чтобы двигаться и интегрироваться в этот союз" безопасности.

    Ранее Порошенко подписал секретное решение СНБО.

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