Страх и ненависть Климкина

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Павел Рудяков, эксперт Украинское фото Украина — Польша: дипломат Климкин заострил тупые углы

В сложной международной ситуации, в которой оказалась Украина, работа дипломатов становится еще более значимой и весомой. История мировой дипломатии знает немало примеров, когда усилия одного человека, предпринятые в нужный момент, в нужном месте, в нужном направлении позволяли избежать тяжелых последствий для целых стран и народов. Когда один представитель дипломатической службы заменял собой целые армии. В истории отечественной дипломатии о подобных примерах мне слышать не приходилось. То ли их нет, то ли руководство и сотрудники украинского МИД несказанно скромны. В общем, обогатить мировую сокровищницу нам нечем. Ярких примеров положительного плана в нашем арсенале пока нет. Что же касается негатива, то тут за нами мало кто в мире сможет угнаться.

Даже на не слишком радостном фоне других министерств и ведомств украинское Министерство иностранных дел остается лидером в производстве плохих новостей. Новости же хорошие от имени МИД и его шефа, если мне не изменяет память, приходили без малого два года назад, в марте-апреле 2016 г., когда Украина при непосредственном и самом действенном участии Павла Климкина готовилась к исторической победе на референдуме в Голландии. Чем дело закончилось, вспоминать не стоит, чтобы не сыпать соль на наши евроинтеграционные раны. Факт, однако, остается фактом: с тех самых пор наш главный дипломат позитивом нас не балует.

Фото Twitter Павла Климкина Глава МИД Украины в зале ожидания в аэропорту

И, вот, опять — двадцать пять. Не успела начаться новая неделя, первая после очередной нашей "исторической победы" (на сей раз не на каком-то референдуме, а в Стокгольмском арбитраже, над целым "Газпромом"), как министр заявил, что "попытки дестабилизации в Закарпатье не прекратятся". Этими словами он прокомментировал сообщение Национальной полиции о раскрытии уголовных дел, касающихся нападений на помещение Общества венгерской культуры в Ужгороде, и о задержании пяти человек, которые подозреваются в причастности к этим преступлениям. "Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, — написал Климкин в Twitter, — "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях".

Чтобы назвать антивенгерские настроения в Закарпатье "мистическими" в ситуации, сложившейся сегодня в украинско-венгерских отношениях, необходимо, думаю, не только большое мужество, но и неслабый полет фантазии. К счастью, министр в избытке обладает и этими, и рядом других ценных качеств. У нас нет антивенгерских настроений, у венгров нет настроений антиукраинских. Ни на бытовом уровне, ни на уровне государственном. Высказывания министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто типа: "Украина проводит международную кампанию лжи", "Киев ведет брутальное наступление на права национальных меньшинств", — в наш адрес делу не помеха. Климкин их не комментирует. Что и понятно, российские же уши тут не торчат и даже не высовываются.

Конфликт между Киевом и Будапештом, продолжающий набирать обороты и остроту и грозящий приобрести устойчивый характер, как минимум, на среднесрочную перспективу, спровоцирован не Климкиным и его "орлами". Главная вина и ответственность в данном случае лежат на Министерстве образования и науки и на министре Лилии Гриневич. Именно это ведомство сотворило скандальный "Закон об образовании", от которого венгры встали на дыбы. Ответственность дипломатов, однако, в развитии двусторонних отношений по конфликтно-скандальному сценарию тоже есть. Национальные меньшинства и отношения с их "материнскими" странами это ведь именно их парафия. Почему не остановили чиновников из МОН? Почему не предупредили о возможных последствиях необдуманного шага?

Отсутствие каких-либо положительных результатов деятельности МИД и его главы при огромном количестве "проколов" как коллективных, так и индивидуальных это — стиль работы одного из важнейших государственных ведомств. Тем не менее, в глазах высшего руководства страны и в своем чиновничьем кругу Климкин пользуется славой ценного работника. Когда в свое время Петр Порошенко "дожимал" Арсения Яценюка, чтобы тут ушел с поста премьер-министра, одним из главных претендентов на премьерскую вакансию был как раз главный дипломат. Тогда не сложилось, но ведь еще, как говорится, не вечер. Если вдруг не сегодня-завтра президентские люди возьмутся "дожимать" Владимира Гройсмана, глядишь, судьба подарит Климкину еще один шанс.

Если, не приведи, Господи, все-таки подарит, тогда он всем нам и всем им покажет! Кому нам? Гражданам Украины. Кому им? Путину, Москве и русским-россиянам, конечно, кому же еще? Хотя, нет, постойте. Еще не так давно "им" звучало бы предельно четко и конкретно, обозначая Россию, и только Россию. С некоторых пор значение этого иносказания расширилось. Теперь "им" означает не только Москву, но и Будапешт, Варшаву, Белград и ряд других городов и весей, где Украину и украинцев поминают незлым, тихим словом. Или же потешаются над ними. Спасибо, опять же, Климкину!

Поймал себя на том, что говорить: "Климкин им покажет" — наверное, не совсем правильно. Уже показывает. Причем, не первый год. Помнится, Никита Хрущев грозился показать США и Западу "Кузькину мать". Климкин действует в том же духе и стиле. Показывает мать — только не Кузькину, а Климкину. Теперь уже, повторюсь, не только России, но и многим другим.

Это — страшно. Как страшно то, что Климкин стал одним из главных лиц Украины. По нему за рубежом судят о стране и обо всех нас. Беда!