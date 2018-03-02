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    Климкин назвал рецепт примирения Украины и Польши

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    (обновлено: )34504
    Министр иностранных дел сожалеет, что Украина и Польша больше не живут по завещанию Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения!". В Польше Климкин примет участие в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Перед началом своего визита в Польшу министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил свой рецепт примирения с польской стороной.

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    "Взаимное уважение, толерантность, совместное осуждение преступлений и почитание памяти невинных жертв, в конце концов, прагматизм и элементарный здравый смысл — вот проверенный европейский рецепт преодоления нынешнего кризиса в украинско-польских отношениях", — заявил Климкин в интервью изданию "Збруч".

    Климкин выразил сожаление по поводу того, что Украина и Польша больше не живут по завещанию Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения!".

    "Мы просто не имеем права пренебрегать завещанием Иоанна Павла II и бессмысленно терять все, чего достигли невероятными усилиями наши политики и дипломаты, наши интеллектуальные элиты, миллионы обычных украинцем и поляков", — заявил глава МИД Украины.

    В начале февраля президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

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