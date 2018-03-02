Климкин назвал рецепт примирения Украины и Польши

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Перед началом своего визита в Польшу министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил свой рецепт примирения с польской стороной.

"Взаимное уважение, толерантность, совместное осуждение преступлений и почитание памяти невинных жертв, в конце концов, прагматизм и элементарный здравый смысл — вот проверенный европейский рецепт преодоления нынешнего кризиса в украинско-польских отношениях", — заявил Климкин в интервью изданию "Збруч".

Климкин выразил сожаление по поводу того, что Украина и Польша больше не живут по завещанию Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения!".

"Мы просто не имеем права пренебрегать завещанием Иоанна Павла II и бессмысленно терять все, чего достигли невероятными усилиями наши политики и дипломаты, наши интеллектуальные элиты, миллионы обычных украинцем и поляков", — заявил глава МИД Украины.

В начале февраля президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.