Ежемесячно за границу выезжают 100 тысяч украинцев - Климкин

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни, пишут "Факты".

"Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал министр на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине".

При этом глава МИД признал, что безвизовый режим с Евросоюзом также способствует миграции украинцев.

"Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка", — сказал Климкин, добавив, что дети учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу.

Ранее Госстат сообщил, что за 2017 год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек.