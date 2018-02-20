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    Общество

    Ежемесячно за границу выезжают 100 тысяч украинцев - Климкин

    (обновлено: )21302
    По словам Павла Климкина, только в минувшем году Украину покинули около миллиона граждан. Он признал, что безвизовый режим с Евросоюзом также способствует миграции украинцев.
    Павел Климкин
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.  Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни, пишут "Факты".

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    "Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал министр на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине".

    При этом глава МИД признал, что безвизовый режим с Евросоюзом также способствует миграции украинцев.

    "Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка", — сказал Климкин, добавив, что дети учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу.

    Ранее Госстат сообщил, что за 2017 год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек

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