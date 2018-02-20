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    Климкин назвал два пути "для оккупированного Донбасса"

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (409)

    (обновлено: )774022
    По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, для неподконтрольной Киеву части Донбасса существует два пути: "или евроинтеграция, или российская оккупационная администрация".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что неподконтрольный Киеву Донбасс после проведения на этой территории выборов выберет для себя путь евроинтеграции.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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    "Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или евроинтеграция, или российская оккупационная администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое", — написал Климкин в Twitter во вторник.

    Павел Климкин/Twitter, 20 февраля 2018

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