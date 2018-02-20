Путин обсудил Украину с Совбезом после встречи Климкина и Лаврова

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России вопросы урегулирования в Украине и Сирии, а также внутрироссийские социально-экономические проблемы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В контексте недавних контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой (Павлом Климкиным — Ред.) затрагивалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей", — отметил он.

"Состоялся детальный обмен мнениями по положению в Сирии, в том числе по ситуации вокруг Африна", — сказал Песков.

По его словам, также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопроса природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, однако стороны не достигли договоренностей.