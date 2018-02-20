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    Климкину придется объяснить ЕС, почему не работает полиция - Рудяков

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    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (63)

    (обновлено: )693142
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что в ПАСЕ сейчас не будет реакции на обращение Госдумы РФ по поводу погромов радикалов в Киеве.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РАИ Новости Украина. В Киеве 18 февраля представители националистических организаций провели акцию, которую они приурочили к гибели участников Евромайдана. Камнями и яйцами праворадикалы забросали и разрисовали здание "Россотрудничества". Также объектом нападений стали офисы двух связанных с Россией банковских учреждений: "Сбербанка" и "Альфа-банка".

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?

    Сотрудники Нацгвардии и полиции присутствовали на месте инцидентов, но по данным СМИ, не пытались останавливать нападающих, а только становились живой цепью между зданиями и участниками акции, что не могло предотвратить битье окон. Нападение на здание "Россотрудничества" в Киеве зафиксировала миссия ОБСЕ и подготовила соответствующий отчет. Российская Госдума обратилась к ПАСЕ по этому поводу.

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    Главе МИД Украины Павлу Климкину вскоре придется объяснять западным партнерам, почему полиция не работает и допускает такие события. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

    "Что касается ПАСЕ, думаю, там не будет реакции сейчас на обращение Госдумы. Но не за горами, мне кажется, что к нам возникнет вопрос, и Климкину придется отвечать, почему полиция не работает, почему это происходит в центре города, почему вообще нет никаких комментариев от того же Климкина. Возможно, он мог партнерам за рубежом объяснить, мол, ребята это у нас такой экстраординарный случай. Мне кажется, здесь процесс может пойти в нежелательном для нас, для граждан, для страны, для государства направлении", — отметил Рудяков.

    Напомним, советник главы МВД Иван Варченко заявил, что полиция действует по-европейски при погромах праворадикалов.

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