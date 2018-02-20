Климкину придется объяснить ЕС, почему не работает полиция - Рудяков

КИЕВ, 20 фев — РАИ Новости Украина. В Киеве 18 февраля представители националистических организаций провели акцию, которую они приурочили к гибели участников Евромайдана. Камнями и яйцами праворадикалы забросали и разрисовали здание "Россотрудничества". Также объектом нападений стали офисы двух связанных с Россией банковских учреждений: "Сбербанка" и "Альфа-банка".

Сотрудники Нацгвардии и полиции присутствовали на месте инцидентов, но по данным СМИ, не пытались останавливать нападающих, а только становились живой цепью между зданиями и участниками акции, что не могло предотвратить битье окон. Нападение на здание "Россотрудничества" в Киеве зафиксировала миссия ОБСЕ и подготовила соответствующий отчет. Российская Госдума обратилась к ПАСЕ по этому поводу.

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Главе МИД Украины Павлу Климкину вскоре придется объяснять западным партнерам, почему полиция не работает и допускает такие события. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

"Что касается ПАСЕ, думаю, там не будет реакции сейчас на обращение Госдумы. Но не за горами, мне кажется, что к нам возникнет вопрос, и Климкину придется отвечать, почему полиция не работает, почему это происходит в центре города, почему вообще нет никаких комментариев от того же Климкина. Возможно, он мог партнерам за рубежом объяснить, мол, ребята это у нас такой экстраординарный случай. Мне кажется, здесь процесс может пойти в нежелательном для нас, для граждан, для страны, для государства направлении", — отметил Рудяков.

Напомним, советник главы МВД Иван Варченко заявил, что полиция действует по-европейски при погромах праворадикалов.