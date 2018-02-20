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    Климкин назвал причины переноса "нормандской встречи" на уровне министров

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    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии (52)

    (обновлено: )49405
    По словам главы украинского МИДа, "встреча в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась в силу разных причин".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Встреча в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, Франции, и России состоится в ближайшее время, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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    Сайт президента Украины
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    "На шесть часов в пятницу (16 февраля – Ред.) планировалась нормандская встреча, потом мы ее переносили несколько раз. И в результате, путем звонков друг с другом, договорились, что она состоится в ближайшее время", – сообщил Климкин в эфире телеканала ICTV.

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    "Встреча в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась в силу разных причин. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поехал в Берлин, чтобы встретить освобожденного турецкого журналиста, и таким образом не успел вернуться. Относительно французского министра, он не смог принять участие во встрече с самого начала", – добавил министр.

    Напомним, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля. Из-за того, что глава МИД ФРГ был вынужден срочно отбыть в Берлин, она была перенесена на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась.

    Парламентская оппозиция поспешила назвать перенос "нормандской встречи" поражением украинской дипломатии.

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