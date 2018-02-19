Депутат: срыв "нормандской встречи" - поражение украинской дипломатии

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Срыв переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбасе на уровне глав МИД в Мюнхене — это поражение украинской дипломатии, считает народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Николай Скорик.

Ранее в МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина), однако встреча не состоялась. В МИД ФРГ сообщили, что это не произошло "исключительно по причинам плотного графика" участников.

"Анонсировав встречу министров стран "нормандской четверки", министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал очень обнадеживающий сигнал для украинского общества. Страна четвертый год живет в ожидании мира. Однако переговоры сорвались, и ситуация в очередной раз оказалась в тупике. Срыв переговоров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности – поражение украинской дипломатии, после этого надежды остались только на переговоры в формате "Волкер-Сурков", но в них представители украинской власти вообще фактически не участвуют", — цитирует Скорика в понедельник пресс-служба партии.

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По его мнению нынешняя власть не в состоянии обеспечить мирное урегулирование конфликта в Донбассе, она может только создавать новые кризисы.