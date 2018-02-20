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    Общество

    Украинцев за год стало на 200 тыс человек меньше

    (обновлено: )32611
    Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс человек.
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

    "Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 63 живорожденные.

    Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что качество жизни украинцев за четыре года не изменилось.

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