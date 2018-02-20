Украинцев за год стало на 200 тыс человек меньше

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 63 живорожденные.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что качество жизни украинцев за четыре года не изменилось.