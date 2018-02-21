Климкин готов признать вину некоторых украинцев за "Волынскую резню"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов признать вину отдельных украинцев и преклонить колено перед поляками за "Волынскую резню".

"У нас есть прошлое, которое имело очень позитивные моменты и очень трагические страницы. И это прошлое нельзя переписать путем принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог", — сказал Климкин на брифинге в среду.

"Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я готов признать вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы?.. Память (историческая) и ее восприятие может быть либо совместным, либо мы будем играть в политическое игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов", — добавил он.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение конституционного суда.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915–1916 годов.