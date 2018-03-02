Климкин едет в Польшу на памятные мероприятия

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу, 3 марта, отправится в Польшу для участия в траурных мероприятиях, посвященных расстрелу украинцев подразделениями польского подполья в 1945 году.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, "3 марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года".

Также сообщается, что в пятницу глава МИД посетит Львов, где встретится с руководством области.

Ранее Климкин сообщил, что рассчитывает на встречу со своим польским коллегой в конце февраля, однако она так и не состоялась. На встрече стороны главы МИД должны были обсудить, в том числе, существующие исторические разногласия.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.