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    Климкин едет в Польшу на памятные мероприятия

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    (обновлено: )13004
    В субботу состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина - Польша: в оковах "исторической резни"
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу, 3 марта, отправится в Польшу для участия в траурных мероприятиях, посвященных расстрелу украинцев подразделениями польского подполья в 1945 году.

    Как сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, "3 марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года".

    Также сообщается, что в пятницу глава МИД посетит Львов, где встретится с руководством области.

    Ранее Климкин сообщил, что рассчитывает на встречу со своим польским коллегой в конце февраля, однако она так и не состоялась. На встрече стороны главы МИД должны были обсудить, в том числе, существующие исторические разногласия.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. 

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