Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украина должна показать перспективу комфортного будущего в независимом государстве тем людям, которые до сих пор ностальгируют по Советскому Союзу.

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Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР — это довольно много. Наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине. Их нужно понять и предложить им будущее именно с ними. И главное — чтобы они в это поверили", — написал он в Twitter в пятницу.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что 49% жителей украинцев на подконтрольной территории согласны на определенные компромиссы ради мира на Донбассе и только 18% поддерживают установление мира на востоке силовым путем или "любой ценой".