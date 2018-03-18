За отставку Порошенко, против выборов в Крыму: в Киеве митингуют

Акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко проходит в центре Киева.

Ранее они заявили, что в воскресенье проведут в Киеве "всеукраинский марш" с требованием отставки Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

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По данным издания "Украинская правда", после акции активисты планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в поселок Козин Киевской области.

"В настоящее время собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко — это обнищание, бедность, эмиграция", перечеркнутые портреты Порошенко", — говорится в сообщении издания.

На месте дежурят несколько автомобилей скорой помощи, пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии.