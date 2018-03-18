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    За отставку Порошенко, против выборов в Крыму: в Киеве митингуют

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (68)

    (обновлено: )79744
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Всеукраинский марш за отставку Порошенко и против выборов в России из-за Крыма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко проходит в центре Киева.

    В Киеве стартует марш за отставку Порошенко. Видео
    Видео: facebook.com/Ruhnovihsyl. Фото: Страна
    В Киеве стартует марш за отставку Порошенко

    Ранее они заявили, что в воскресенье проведут в Киеве "всеукраинский марш" с требованием отставки Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

    Смотрите также: Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    По данным издания "Украинская правда", после акции активисты планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в поселок Козин Киевской области.

    "В настоящее время собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко — это обнищание, бедность, эмиграция", перечеркнутые портреты Порошенко", — говорится в сообщении издания.

    На месте дежурят несколько автомобилей скорой помощи, пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии.

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