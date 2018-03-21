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    Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (125)

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    В пресс-релизе сенатора говорится, что "американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах".
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
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    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на минувших выборах.

    Информационный центр ЦИК РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги выборов президента РФ: победа Путина и мало жалоб

    "Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора.

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    По словам Маккейна, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

    Накануне вечером, 20 марта, президенты США и России Дональд Трам и Владимир Путин провели телефонный разговор. 

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    Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Поеду на них с результатом более 76% одержал Владимир Путин. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. Между тем в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

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