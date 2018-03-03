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    В мире

    Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены "ядерными" заявлениями Путина

    (обновлено: )20121
    В заявлении Белого дома отмечается, что "лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия".
    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
    REUTERS John MacDougall/Pool

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию, говорится в заявлении Белого дома.

    Трамп говорил с Меркель и Макроном по отдельности в четверг.

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    "Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.

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    В четверг, 1 марта, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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