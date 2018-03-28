Главным импортером вооружения Украины остается Россия. Доклад

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В 2013-2017 годах главным импортером украинского вооружения была Россия, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно данным SIPRI, за последние пять лет Украина заняла 11 место среди мировых экспортеров оружия, обеспечив 1,7 процента всего мирового экспорта вооружений. За пять лет ее доля составляла 2,1 процента. С 2008 до 2017 года поставки оружия из Украины снизились на 26 процентов, пишет Корреспондент.

В период 2012-2016 годов Украина занимала девятое место среди стран-экспортеров оружия в мире, а в предыдущий пятилетний период и вовсе четвертое место.

Согласно докладу, мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 годы выросли в целом на десять процентов по сравнению с показателями за предыдущие пять лет.

В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. В числе ведущих импортеров оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Напомним, в 2014 году СНБО принял решение о запрете экспорта оружия из Украину в Россию.