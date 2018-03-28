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    Общество

    Главным импортером вооружения Украины остается Россия. Доклад

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    Согласно данным SIPRI, за последние пять лет Украина заняла 11 место среди мировых экспортеров оружия, обеспечив 1,7 процента всего мирового экспорта вооружений.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В 2013-2017 годах главным импортером украинского вооружения была Россия, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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    Согласно данным SIPRI, за последние пять лет Украина заняла 11 место среди мировых экспортеров оружия, обеспечив 1,7 процента всего мирового экспорта вооружений. За пять лет ее доля составляла 2,1 процента. С 2008 до 2017 года поставки оружия из Украины снизились на 26 процентов, пишет Корреспондент.

    В период 2012-2016 годов Украина занимала девятое место среди стран-экспортеров оружия в мире, а в предыдущий пятилетний период и вовсе четвертое место.

    Согласно докладу, мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 годы выросли в целом на десять процентов по сравнению с показателями за предыдущие пять лет.

    В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. В числе ведущих импортеров оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

    Напомним, в 2014 году СНБО принял решение о запрете экспорта оружия из Украину в Россию.

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