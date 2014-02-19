наверх
10.03.201802:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Маргелов: беспорядки в Украине организуют профессионалы уличных боев

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )7
    Погромами и стрельбой руководят опытные профессионалы в уличных боях, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Погромами и стрельбой, названными главой Госдепа США Джоном Керри "борьбой подавляющего большинства украинцев за демократическое будущее Европы", руководят опытные профессионалы в уличных боях, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.

    "Комментаторы событий на Украине в большинстве своем считали, что Майданом и его боевым отрядом никто не руководит, что это казацкая вольница, "народная стихия". Но уже события на (улице) Грушевского эту идею опровергали - уж больно умело и складно боевики отражали атаки правоохранительных сил, пополняли арсенал щитов, касок и дубинок и превращали добавками коктейль Молотова в напалм", - заявил Маргелов журналистам.

    А ход уличных беспорядков 18-19 февраля показал, что боевики сражаются, если угодно, в "галичанском формате" - дело дошло до огнестрельного оружия, есть убитые с обеих сторон, добавил он. "За боевыми действиями просматривается очевидная организованность. Более того, Майдан после хрупкого перемирия набирает обороты в провинции - Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Там теперь захватывают не только властные офисы, но штурмуют отделения милиции и разоружают бойцов Беркута", - сказал сенатор.

    Маргелов добавил, что лидеры партий "УДАР" Виталий Кличко и "Батькивщина" Арсений Яценюк такого рода военным талантом вряд ли обладают. "Их дело составлять совместные с Западом планы создания оппозиционного правительства и проведения конституционной реформы, за что должна последовать западная финансовая помощь", - отметил глава комитета.

    По мнению сенатора, что-либо прогнозировать сегодня трудно. Большим достижением было бы прекращение уличной свалки и начало ответственного политического диалога. Но и это может не консолидировать украинское общество. "Оно расколото - не помню ни одного украинского парламента, в котором депутаты не дрались", - заключил Маргелов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине