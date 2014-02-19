Маргелов: беспорядки в Украине организуют профессионалы уличных боев

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Погромами и стрельбой, названными главой Госдепа США Джоном Керри "борьбой подавляющего большинства украинцев за демократическое будущее Европы", руководят опытные профессионалы в уличных боях, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.



"Комментаторы событий на Украине в большинстве своем считали, что Майданом и его боевым отрядом никто не руководит, что это казацкая вольница, "народная стихия". Но уже события на (улице) Грушевского эту идею опровергали - уж больно умело и складно боевики отражали атаки правоохранительных сил, пополняли арсенал щитов, касок и дубинок и превращали добавками коктейль Молотова в напалм", - заявил Маргелов журналистам.



А ход уличных беспорядков 18-19 февраля показал, что боевики сражаются, если угодно, в "галичанском формате" - дело дошло до огнестрельного оружия, есть убитые с обеих сторон, добавил он. "За боевыми действиями просматривается очевидная организованность. Более того, Майдан после хрупкого перемирия набирает обороты в провинции - Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Там теперь захватывают не только властные офисы, но штурмуют отделения милиции и разоружают бойцов Беркута", - сказал сенатор.



Маргелов добавил, что лидеры партий "УДАР" Виталий Кличко и "Батькивщина" Арсений Яценюк такого рода военным талантом вряд ли обладают. "Их дело составлять совместные с Западом планы создания оппозиционного правительства и проведения конституционной реформы, за что должна последовать западная финансовая помощь", - отметил глава комитета.



По мнению сенатора, что-либо прогнозировать сегодня трудно. Большим достижением было бы прекращение уличной свалки и начало ответственного политического диалога. Но и это может не консолидировать украинское общество. "Оно расколото - не помню ни одного украинского парламента, в котором депутаты не дрались", - заключил Маргелов.