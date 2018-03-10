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    Андрей Воробьев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Цветы на могиле Неизвестного солдата в Киеве
    Россияне в День Победы возложили венки в Киеве
    13:32 09.05.2016
    567День Памяти и День Победы в Украине
    В мероприятии приняли участие российские дипломаты, сотрудники представительства Россотрудничества и Торгового представительства РФ на Украине, руководители организаций российских соотечественников и представители общественности
    Авария с участием атташе посольства РФ в Украине
    Посольство РФ: попавший в ДТП под Киевом российский дипломат не был пьян
    16:44 12.10.2015
    218
    Советник-посланник российской дипмиссии подтвердил, что атташе посольства РФ Виктор Рышников попал в аварию недалеко от столицы. По его словам, он, видимо, не выдержал дистанцию.
    Александр Александров и Евгений Ерофеев
    Дипломаты РФ еще не встречались с задержанными в Донбассе россиянами
    00:15 22.05.2015
    244
    Два гражданина РФ - Александр Александров и Евгений Ерофеев - были задержаны украинскими военными в Луганской области в минувшие выходные при боестолкновении.
    Михаил Зурабов
    Зурабов покинул Минск и приехал в Киев
    11:49 25.12.2014
    663Новые мирные переговоры в Минске
    Таким образом, это может подтверждать информацию о том, что вторая часть переговоров контактной группы по Украине, которая ожидалась 26 декабря, не состоится.
    Отправка очередного российского гуманитарного конвоя в Украину
    РФ передала Украине ноту об очередном гумконвое в Донбасс - посольство
    19:07 28.10.2014
    89Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно информации советника-посланника российской дипмиссии в Киеве Андрея Воробьева, Россия направила в украинский МИД ноту в связи с отправкой очередного гуманитарного конвоя на юго-восток Украины.
    Беспорядки у посольства РФ в Киеве
    Посольство РФ в Киеве: нападение на здание может повториться
    11:54 16.06.2014
    267Беспорядки у посольства РФ в Киеве
    "Кое-какая информация у нас есть, но она оперативного характера. Я думаю, что тут можно вспомнить поговорку "от тюрьмы, от сумы и от подобных случаев в Киеве не зарекайся", - сказал дипломат.
    Андрей Воробьев
    Губернатор Подмосковья планирует рабочую поездку в Крым этим летом
    13:15 08.04.2014
    4Присоединение Крыма к РФ
    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил во вторник, что намерен летом совершить рабочую поездку в Крым, чтобы проверить ход ремонта санатория и провести деловые встречи.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ
    08:04 19.03.2014
    6Референдум в Крыму
    МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Воробьева и вручило ему ноту протеста против признания Россией Республики Крым и подписания договора о присоединении Крыма и Севастополя.
    Митинги в поддержку соотечественников в Украине в РФ. Архивное фото
    Около 30 тысяч жителей Подмосковья поддержали крымчан во время акций
    09:31 18.03.2014
    16Обострение ситуации в Крыму
    Около 30 тысяч человек вышли на улицы Подмосковья во время акций в поддержку жителей Крыма, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
    Андрей Воробьев
    Глава Подмосковья поблагодарил жителей региона за поддержку Крыма
    15:00 17.03.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    Глава Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех принявших участие в митингах в поддержку жителей Крыма, которые прошли в регионе.
    Здание МИД Украины
    МИД Украины вручил ноту временному поверенному в делах России в Киеве
    17:51 12.03.2014
    2Обострение ситуации в Крыму
    Андрей Воробьев получил ноту в связи с заявлением МИД России о правомерности решения парламента Крыма по декларации о независимости.
    Андрей Воробьев
    Губернатор Подмосковья поручил к сентябрю сдать все соцобъекты Крыма
    13:39 12.03.2014
    2Обострение ситуации в Крыму
    Все социальные объекты в Крыму, на ремонт которых направят деньги из Подмосковья, должны быть готовы к новому учебному году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Москва удивлена демаршем МИД Украины в отношении российского дипломата
    12:59 14.02.2014
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    Москва удивлена демаршем МИД Украины в отношении советника-посланника посольства РФ в Киеве Андрея Воробьева, сообщила замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
    Здание МИД Украины
    Дипломата РФ вызвали в МИД Украины после его выступления в Киеве
    13:19 13.02.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Украинский МИД призвал советника-посланника посольства России в Киеве Андрея Воробьева воздержаться от оценок, касающихся государственного устройства Украины.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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