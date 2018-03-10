В мероприятии приняли участие российские дипломаты, сотрудники представительства Россотрудничества и Торгового представительства РФ на Украине, руководители организаций российских соотечественников и представители общественности
Согласно информации советника-посланника российской дипмиссии в Киеве Андрея Воробьева, Россия направила в украинский МИД ноту в связи с отправкой очередного гуманитарного конвоя на юго-восток Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".