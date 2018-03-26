В Киеве люди несут цветы к посольству России

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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Киеве люди несут цветы и мягкие игрушки к посольству Российской Федерации в Украине. В некоторые букеты вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.