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    В Киеве люди несут цветы к посольству России

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (32)

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    Киевляне несут цветы к посольству Российской Федерации в Украине в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
    В связи с трагедией в Кемерово киевляне несут цветы под посольство РФ
    из открытых источников

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Киеве люди несут цветы и мягкие игрушки к посольству Российской Федерации в Украине. В некоторые букеты вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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