Хроника 16 марта: конец АТО, обыски на "Новой почте", удар непогоды

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В пятницу, 16 марта, было объявлено о завершении антитеррористической операции в Донбассе, силовики провели массовые обыски в офисах "Новой почты", а синоптики назвали регионы, которые засыплет снегом. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Режим АТО в Донбассе завершен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

Также Порошенко Президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Выборы в России. МВД Украины обратилось с заявлением

Министерство внутренних дел Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении МВД. С учетом того, что РФ намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который является территорией Украины, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. "МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — говорится в заявлении МВД, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

Массовые обыски в офисах "Новой почты"

Генеральная прокуратура Украины провела обыски в нескольких офисах "Новой Почты", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений Новой почты в городах: Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона", — сообщила она. Расследование уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Новая Почта" и других родственных предприятий ведется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины — "злоупотребление служебным положением".

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На Паралимпиаде украинцы завоевали еще две награды

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), награды получены за выступления в лыжных гонках. Григорий Вовчинский стал вторым в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов в категории "стоя". Максим Яровой занял третье место в гонке на 7,5 километров в категории "сидя". По состоянию на 17 марта в активе украинской паралимпийской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Шокирующие смерти в Киеве

Накануне вечером в Подольском районе Киева убили мужчину. Происшествие произошло в на улице Туровской в подъезде дома, сообщает "Информатор". "По предварительной информации, убитый — мужчина средних лет. Его тело нашли на улице Туровской в подъезде дома №12", — говорится в сообщении. Вместе с тем, по данным dtp.kiev.ua, рядом с местом преступления найден чемодан с инструментами.

Также на Подоле в "Пузатой хате" был обнаружен мужчина с перерезанным горлом.

Порошенко прокомментировал подготовку теракта в Раде

Президент Петр Порошенко заявил в пятницу, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, "кто повидал всякое в своей жизни". "То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы и правоохранители, по правде говоря, шокирует даже тех, кто, казалось бы, повидал всякое в своей жизни. Когда, казалось, уже ничем не удивишь. И смотря тут украинским воинам в глаза, я хотел бы заверить армию в том, что в наших вооруженных силах, в нашей армии есть очень надежный тыл. Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране", — заявил Порошенко во время поездки в Донбасс.

Авария на канатке в Грузии. Пострадали украинцы

Двое украинцев пострадали из-за выхода из строя канатной дороги в курортном городе Гудаури в Грузии, сообщил в пятницу департамент консульской службы МИД Украины. В пятницу телекомпания "Рустави 2" сообщила, что канатная дорога в Гудаури вышла из строя, в результате чего пострадали более десяти человек. По данным грузинского Минздрава, восемь человек госпитализированы с травмами. Гудаури — современный курорт с мягким климатом. Он расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Из Тбилиси в Гудаури можно доехать за полтора-два часа по живописной Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией.

Синоптики назвали регионы Украины, которые завалит снегом

Снег с метелью начнется уже в субботу и обрушится на северо-запад — начиная от Сумской до Волынской и Закарпатской областей, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог Украины. Кроме того, заметет Киев, Чернигов, Хмельницкий, Житомир, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов. В этих городах и областях толщина снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. В центральных и восточных областях Украины ожидается снег с дождем, на дорогах — гололед. В этих регионах в эпицентре непогоды окажутся Черкассы, Винница, Кропивницкий, Полтава и Харьков. К 18 марта погодные условия ухудшатся: в западных и центральных областях Украины прогнозируются еще и метели. В Одесской области ожидается рекордный уровень осадков — до 25 сантиметров снега.

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Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с "британским протоколом" не пожал ему руку, но посол отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — сказал Яковенко российским журналистам.