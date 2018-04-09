Посол России в Австрии попал в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии", сообщил в понедельник пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

В феврале активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко, когда он посещал Венский бал. Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому президенту призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия.

Пресс-секретарь посольства добавил, что вскоре после акции первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, "ложно ссылаясь на австрийские СМИ", заявила, что акция Femen была инспирирована послом России в Австрии.

"На основании "доноса" Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины "Миротворец" внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали – сами испугались и поверили", — написал Хайдаров на своей странице в Facebook, сопроводив запись ссылкой на соответствующую страницу сайта.

Сам посол на просьбу РИА Новости прокомментировать включение в списки "Миротворца" заявил, что глупости не комментирует.

Ранее сообщалось, что двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных сайта "Миротворец".

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