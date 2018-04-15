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    Президент Сирии Асад попал в базу "Миротворца"

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    На сайте "Миротворец" названы причины внесения в базу президента Сирии Башара Асада. Одна из них: "сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми".
    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за информации об отдыхе его детей в Крыму.

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    Соответствующая информация опубликована на сайте "Миротворец", там указано, что Асад внесен в базу в воскресенье.

    "Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — указано на сайте о причинах его внесения в базу.

    На сайте содержится ссылка на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который рассказал, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму.

    Ранее сообщалось, что Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, несмотря на угрозу и проведение ракетных ударов. Сообщения об их эвакуации в Тегеран ложные, заявил источник из окружения президента Сирии.

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