Семья Асада отдыхала в Крыму - российский депутат

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Дети сирийского президента Башара Асада отдыхали в крымском лагере "Артек", рассказал журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

По словам Саблина, дети Асада посетили Крым в 2017 году.

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста", — передал Саблин слова президента Сирии.

Ранее сообщалось, что Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, несмотря на угрозу и проведение ракетных ударов. Сообщения об их эвакуации в Тегеран ложные, заявил источник из окружения президента Сирии.