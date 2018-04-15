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    Семья Асада отдыхала в Крыму - российский депутат

    (обновлено: )12050
    Депутат российской Государственной Думы пересказал часть разговора делегации РФ и сирийского президента. По словам Асада, его дети "стали лучше стали понимать Россию" после посещения лагеря "Артек" в Крыму.
    Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Дети сирийского президента Башара Асада отдыхали в крымском лагере "Артек", рассказал журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

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    По словам Саблина, дети Асада посетили Крым в 2017 году.

    "Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста", — передал Саблин слова президента Сирии.

    Ранее сообщалось, что Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, несмотря на угрозу и проведение ракетных ударов. Сообщения об их эвакуации в Тегеран ложные, заявил источник из окружения президента Сирии.

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