Асад отреагировал на удары коалиции по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Бомбардировка США, Великобритании и Франции по Сирии еще больше сплотила сирийский народ в борьбе с терроризмом, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Он (Асад – ред.) подчеркнул, что эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит сирийский народ в борьбе и решительной победе над террористами на каждом клочке сирийской земли", — пишет пресс-служба дворца президента САР.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.