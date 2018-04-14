Трамп: применение химоружия Асадом - следствие невыполнения РФ обещаний

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом и операция США, Франции и Великобритании против него — следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия, заявил президент США Дональд Трамп.

"В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — заявил Трамп, выступая с обращением к нации.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома отдал приказ нанести ракетный удар по Сирии.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.