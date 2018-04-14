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    Трамп: применение химоружия Асадом - следствие невыполнения РФ обещаний

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    Операция США, Франции и Великобритании против режима Башара Асада - следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия, заявил американский лидер Дональд Трамп.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом и операция США, Франции и Великобритании против него — следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия, заявил президент США Дональд Трамп.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разрядка в Сирии: непостоянный Трамп, надежда на мир еще остается

    "В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — заявил Трамп, выступая с обращением к нации.

    Ранее сообщалось, что глава Белого дома отдал приказ нанести ракетный удар по Сирии. 

    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными". 

    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".

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    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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