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    Прокуратура отреагировала на поездку детей Асада в Крым

    (обновлено: )9204
    Представитель прокуратуры сообщила, что заявлений, на которые в ведомстве могли бы отреагировать, пока не поступало, но там готовы рассмотреть вопрос поездки детей Башара Асада в Крым.
    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Автономной республики Крым, входящая в состав Генпрокуратуры Украины, готова проверить, есть ли состав преступления в действиях президента Сирии Башара Асада из-за отдыха его детей в лагере "Артек". Об этом сообщила представитель ведомства Татьяна Тихончик "Громадському радио".

    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
    Соцсети: Асад, "Миротворец", "Артек"

    "Понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность, или будет запрет въезда на территорию Украины", — заявила Тихончик.

    Представитель прокуратуры добавила, что заявлений, на которые они могли бы отреагировать, пока не поступало, но ведомство готово рассмотреть этот вопрос.

    Ранее сирийский лидер рассказал,  что его дети в прошлом году посетили лагерь "Артек" в Крыму. После этого заявления он был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

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