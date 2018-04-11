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    Асад и его семья по-прежнему остаются в Сирии - источник

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    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США (9)

    (обновлено: )7701
    В ряде ближневосточных СМИ появились сообщения об эвакуации Башара Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии.
    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сирийский президент Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, сообщения об их эвакуации в Тегеран ложные, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

    В ряде ближневосточных СМИ ранее появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии.

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    "Эти сообщения полностью не соответствуют правде", — сказал собеседник агентства.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды, 11 апреля. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

    Напомним, во вторник, 10 апреля, Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

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