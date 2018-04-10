ОЗХО направляет миссию к месту возможной химатаки в Сирии

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Генек ООН Антониу Гуттереш потребовал обеспечить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту предполагаемой химатаки в Сирии. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие", — заявил журналистам Дюжаррик во вторник.

При этом он отметил, что ОЗХО не хватает полномочий для того, чтобы установить виновных.

Как стало известно ранее, ОЗХО в ближайшее время направит свою миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о возможно имевшей место химической атаке в этом городе, об этом сообщала сама организация.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.