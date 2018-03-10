наверх
10.03.201808:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Джим Керри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Джим Керри
    Джим Керри удалил страницу на Facebook из-за "российского вмешательства"
    02:59 07.02.2018
    352
    Знаменитый американский комик в своем микроблоге Twitter добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.
    Трейлер нового фильма з Джимом Керри стал хитом
    Трейлер фильма с Джимом Керри стал необычайно популярен 
    18:01 25.10.2017
    311
    Трейлер документального фильма "Джим и Энди: Великий предел" с Джимом Керри уже стал хитом в интернете. Видео за несколько дней собрало более 1,2 миллиона просмотров.
    Голливудский актер Джим Керри открыл свою персональную выставку
    Джим Керри открыл выставку своих картин
    11:59 01.10.2017
    391
    Как сообщается, результаты его трудов теперь можно увидеть в Лас-Вегасе. Выставка получила название "Солнечный ливень". Отметим, что это первая крупная выставка актера, ставшего художником.
    Джим Керри
    Джима Керри заподозрили в проблемах с психикой
    16:22 13.09.2017
    904
    Журналистка встретилась с 55-летним Керри на благотворительном мероприятии, организованном изданием Harper’s Bazaar, которое носит название ICONS в Нью-Йорке.
    Джим Керри
    Джим Керри назвал иск матери его погибшей экс-подруги шантажом - СМИ
    07:57 19.10.2016
    147
    Ранее подобный иск в отношении Джима Керри подал в суд США муж девушки Марк Бертон. Он обвинил актера в том, что тот незаконно снабжал ее рецептурными лекарственными препаратами.
    Актер Джим Керри несет гроб с телом его подруги
    Мать экс-подруги Джима Керри подала на него в суд
    06:14 12.10.2016
    404
    Бриджит Суитман, мать Катрионы Уайт, утверждает, что ее дочь погибла в результате передозировки нелегальных лекарственных препаратов, которые достал голливудский актер.
    Джим Керри
    Джим Керри отреагировал на обвинения в причастности к смерти экс-подруги
    14:58 20.09.2016
    114
    Актер заявил, что проблемы Уайт начались задолго до того, как он встретил ее. Керри также надеется, что люди перестанут пытаться извлечь выгоду из этой трагедии и наконец-то позволят Уайт покоиться с миром.
    Актер Джим Керри несет гроб с телом его подруги
    Джима Керри обвинили в покупке лекарств для умершей от передозировки подруги
    07:58 20.09.2016
    388
    Как отмечается, Керри получал препараты "Перкосет", "Амбиен" и "Пропранолол" под именем "Артур Кинг", а затем передавал их Уайт, хотя он был осведомлен о ее "предрасположенности к депрессии" и "предыдущей попытке покончить с собой".
    Джон Керри
    Действия режима Асада и РФ в Сирии вызывают беспокойство - Керри
    22:20 01.08.2016
    617РФ и США: железный занавес
    Как заявил глава Госдепа США, ближайшие дни важны, чтобы определить, будут ли Россия и режим Башара Асада придерживаться резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии.
    Порошенко. Байден, Керри и Нуланд
    Керри в ближайшее время посетит Киев для обсуждения сотрудничества с США
    00:52 01.04.2016
    196Визит Порошенко в США и Японию
    Как сообщается, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом при участии Керри, на которой обсудил ситуацию в Донбассе и выполнение минских договоренностей.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Керри назвал "неподобающим" обращение Ирана с американскими моряками
    02:08 19.01.2016
    135Снятие санкций с Ирана
    Два катера ВМС США, следовавшие из Кувейта в Бахрейн, оказались в территориальных водах Ирана и были задержаны. Среди десяти задержанных членов экипажей — девять мужчин и одна женщина.
    Похороны возлюбленной актера Джима Керри
    Джим Керри похоронил возлюбленную 
    13:54 12.10.2015
    5400
    Знаменитый актер прибыл в Ирландию, где состоялась церемония прощания с Катрионой Уайт. Она покончила с собой из-за расставания с Керри.
    Скорая в США. Архивное фото
    Подруга Джима Керри Катриона Уайт покончила с собой в США - СМИ
    20:25 29.09.2015
    5545
    По одной из версий следствия, смерть 28-летней Уайт, работавшей визажистом, наступила в связи с передозировкой наркотиками: рядом с телом девушки были найдены таблетки.
    Джон Керри и Сергей Лавров. Архивное фото
    В Вене началась встреча Лаврова и Керри по иранской ядерной программе
    20:21 23.11.2014
    58
    Также запланирована двусторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и иранского министра Джавада Зарифа.
    Джон Керри. Архивное фото
    Керри и Штайнмайер проводят встречу в Вене в рамках переговоров по Ирану
    14:47 23.11.2014
    52
    Вечером состоится рабочий ужин с участием Керри, Штайнмайера, министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, главы МИД Франции Лорана Фабиуса и координатора "шестерки" международных посредников Кэтрин Эштон.
    Джон Керри. Архивное фото
    Керри и Штайнмайер проводят встречу в Вене, где идут переговоры по Ирану
    15:56 22.11.2014
    71
    "Шестерка" международных посредников и Иран пытаются преодолеть оставшиеся разногласия, прежде всего о процедуре снятия санкций.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги