Актер заявил, что проблемы Уайт начались задолго до того, как он встретил ее. Керри также надеется, что люди перестанут пытаться извлечь выгоду из этой трагедии и наконец-то позволят Уайт покоиться с миром.
Как отмечается, Керри получал препараты "Перкосет", "Амбиен" и "Пропранолол" под именем "Артур Кинг", а затем передавал их Уайт, хотя он был осведомлен о ее "предрасположенности к депрессии" и "предыдущей попытке покончить с собой".
Вечером состоится рабочий ужин с участием Керри, Штайнмайера, министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, главы МИД Франции Лорана Фабиуса и координатора "шестерки" международных посредников Кэтрин Эштон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".