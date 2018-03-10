388

Как отмечается, Керри получал препараты "Перкосет", "Амбиен" и "Пропранолол" под именем "Артур Кинг", а затем передавал их Уайт, хотя он был осведомлен о ее "предрасположенности к депрессии" и "предыдущей попытке покончить с собой".