Джим Керри удалил страницу на Facebook из-за "российского вмешательства"

MAX NASH / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Американский актер Джим Керри заявил, что удалил свою страницу на Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы.

Ранее Facebook пришел к выводу, что "российские действующие лица" стоят за примерно 80 тысячами записей в Facebook, которые могли прочесть до 126 миллионов жителей США. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", — написал Керри в своем верифицированном Twitter.

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Он добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

@JimCarrey Джим Керри удалил страницу на Facebook

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.