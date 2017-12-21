Сенатор-демократ предостерег Трампа от вмешательства в расследование по РФ

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости Украина. Старший демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер пригрозил президенту США Дональду Трампу "серьезными последствиями", если тот помешает расследованию так называемого "вмешательства РФ" в выборы.

В настоящее время расследование ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Уорнер занимает должность заместителя председателя комитета по разведке сената.

"Конгресс должен ясно дать понять президенту (США): увольнение специального прокурора или вмешательство в его расследование путем помилования важных свидетелей – неприемлемо и повлечет незамедлительные и серьезные последствия", — заявил Уорнер, выступая в сенате.

Ранее газета Washington Post сообщила, что расследование вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, может продлиться по крайней мере еще один год.

Старший демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф ранее выразил мнение, что члены Республиканской партии могут прекратить расследование комитета о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года к концу месяца.

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Тем не менее, как пишет издание, члены команды Мюллера ожидают, что будут работать над расследованием "как минимум, большую часть 2018 года". Знакомые с расследованием источники указывают на "сотрудничество таких очевидцев, как экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос и экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн". Также сообщается, что офис Мюллера продолжает запрашивать новые документы, связанные с предвыборным штабом.